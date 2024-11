«Vogliamo contribuire a creare eccellenze, ponendo al centro i temi della qualità dell’ambiente e dei servizi turistici»: queste le parole di Fausto Orsomarso, l'assessore regionale al Turismo ospite dell'ultima puntata di Piazza parlamento. Orsomarso parla di un Sud che si prepara a offrire mare, risorse e tesori millenari.

«La politica e anche il turismo non sono scienze esatte - ha dichiarato - quindi puoi farle e devi farle con i giusti strumenti d’analisi. Abbiamo creato l’azienda zero del turismo, che è come una cabina di regia in grado di gestire le risorse e che, quindi, può muoversi in modo più snello, perché è comunque una fondazione e può tradurre in realtà ottime idee, intuizioni e programmazioni. Per fare questa operazione abbiamo valutato tutte le migliori regioni italiane, come Puglia e Trentino e anche i relativi strumenti che hanno a disposizione, in termini di organizzazione. Ciò ci ha permesso di elaborare nuove strategie per la Calabria».

Ecco la puntata: