Durante la scorsa riunione della Commissione Politiche Sociali della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, l'Assessore al Welfare della Regione Calabria Federica Roccisano è stata scelta quale referente politico della Commissione sul tema delle politiche per la gioventù e servizio civile. Questa nomina correda ulteriormente l'impegno dell'Assessore a vantaggio delle politiche giovanili e del servizio civile e rafforza ulteriormente la collaborazione con il livello nazionale. "Sono convinta - ha detto l'assessore Federica Roccisano, commentando la scelta - che da una interlocuzione ancora più ravvicinata con il Governo e dalla rete con gli altri assessori regionali al ramo, possiamo ottenere buoni risultati sia a livello di programmazione che di interventi reali. Ho già sentito l'On. Calogero Mauceri, Capo Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale in seno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e abbiamo concordato un prossimo appuntamento per dare il via alla nostra collaborazione in vista del nuovo bando nazionale per il Servizio Civile e delle future iniziative del Dipartimento."