Che l’inchiesta intorno ai rimborsi dei consiglieri regionali della precedente legislatura sarebbe stato un vero terremoto politico lo sapevamo da mesi, ma che lo sdegno sui social network diventasse così incisivo francamente nessuno se lo aspettava.

Dal giusto sdegno, qualcuno e molto più di qualcuno, si è lasciato prendere la mano andando molto più avanti del fare calunnioso e innescando una serie di commenti che sicuramente pongono lorsignori molto più in basso degli ex consiglieri messi sul banco dell’accusa e poi condannati non dalla giustizia, ma dal tribunale popolare. Di tutto questo scenario, a chi aspettava il boccone da qualche tempo, non è parso vero e subito è iniziata la feroce lotta nel tentativo di appropriarsene. Accade così, che sull’onda del populismo e dell’opportunismo, spuntano i primi cagnolini che ostentano la bandiera del cambiamento, ma si guardano bene dal chiedere le dimissioni del governatore e cercano, forti dell’umore popolare, di trascinare più persone possibili in una battaglia che dovrà portarli non al cambiamento, ma a palazzo Alemanni, a sedere sulla poltrona appartenuta a Nino De Gaetano e sulla quale ancora siede Carlo Guccione. Insomma, si prendono le distanze dall’amministrazione a guida Mario Oliverio reo di aver nominato i due, e al contempo, si cerca di fare “rimurata”, di entrare nella grazia popolare e di essere chiamati in quel di Catanzaro. Questo è lo spaccato che si vive oggi in Calabria, nel Pd, in un partito da sempre dilaniato da guerre interne più o meno di basso livello, e reso ancora più ridicolo da chi vuol presentarsi come il nuovo e cerca un posto al sole, sempre, si badi bene, nella vecchia famiglia. I calabresi che come ha ben scritto il dirigente di Sel, Angelo Broccolo, si sono eretti a giudici, dovrebbero dopo aver condannato i vari Nicola Adamo, Ferdinando Aiello, Carletto Guccione, fermarsi e riflettere. Da domani chi saranno i componenti del “nuovo” esecutivo regionale? Chi scrive, non ha dubbi, ai cani all’osso preferisce le volpi.



di Francesca Gabriele