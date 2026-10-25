Rifacimento integrale dell'asfalto, nuova segnaletica e autovelox per una delle arterie più trafficate di Reggio Calabria. Dopo anni di degrado e incidenti, parte la riqualificazione delle due carreggiate, mentre resta da chiarire il rapporto con i progetti già finanziati per l'area

Partiranno già domani, lunedì 26 ottobre, alle ore 21, i lavori di riqualificazione delle bretelle del Calopinace, a Reggio Calabria. Ad annunciarlo è il sindaco Francesco Cannizzaro, al termine di una riunione straordinaria della Giunta comunale, convocata nella mattinata di domenica per approvare il provvedimento necessario all'avvio immediato degli interventi.

Il progetto prevede il rifacimento integrale del manto stradale su entrambe le arterie, sia in direzione monte-valle sia nel senso opposto, con la rimozione del vecchio asfalto e la posa di una nuova pavimentazione realizzata con materiali più resistenti e durevoli. Si tratta di uno degli assi viari principali e più trafficati di Reggio Calabria, un collegamento fondamentale tra il raccordo autostradale, il centro cittadino e i quartieri della zona sud, quotidianamente percorso da migliaia di automobilisti. Un'infrastruttura strategica per la mobilità urbana che da anni attendeva un intervento organico di riqualificazione, soprattutto per quanto riguarda le condizioni della pavimentazione e la sicurezza stradale. Il deterioramento del manto d'asfalto, insieme alle criticità della segnaletica e dei sistemi di protezione, ha reso sempre più evidente la necessità di un rifacimento complessivo.

A rendere ancora più significativa la questione della sicurezza sono i numeri relativi agli incidenti stradali. Oltre 120 sinistri, 9 morti e 84 feriti nell'arco di sette anni, fino al 2024, secondo i dati della Polizia municipale riportati nel giugno 2025. Un bilancio pesante, al quale si aggiunge, tra gli episodi più recenti e drammatici, la morte di Anthea Ranieri, la 23enne che lo scorso 11 settembre ha perso la vita in un incidente motociclistico proprio lungo la bretella in direzione mare-monte, nel quale era rimasto gravemente ferito anche il giovane alla guida. Una tragedia che ha profondamente scosso Reggio Calabria e riportato al centro dell'attenzione il tema della sicurezza lungo queste arterie, pur restando da accertare le cause esatte del sinistro, senza dunque poter stabilire un collegamento diretto con le condizioni della pavimentazione.

Gli interventi interesseranno anche gli elementi di protezione stradale esistenti, che saranno rimossi perché, secondo quanto dichiarato dal primo cittadino, oltre a risultare esteticamente inadeguati sarebbero non conformi alle norme e pericolosi. Previsto inoltre il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale, da tempo uno degli aspetti critici della viabilità lungo il Calopinace.

Tra le novità annunciate figura anche l'installazione di autovelox su entrambi i lati, con l'obiettivo di rafforzare i controlli sulla velocità lungo le due bretelle.

Particolare attenzione è stata riservata all'organizzazione dei cantieri. I lavori stradali saranno effettuati durante le ore notturne, una scelta che, nelle intenzioni dell'Amministrazione, consentirà di ridurre l'impatto degli interventi sul traffico cittadino. «Tutti questi lavori non partiranno tra sei mesi o un anno, ma domani, lunedì 26, dalle ore 21», ha sottolineato Cannizzaro, annunciando che da questo momento gli interventi sulla viabilità saranno programmati di notte per andare incontro alle esigenze degli automobilisti.

L'intervento annunciato da Cannizzaro si inserisce peraltro in un quadro di riqualificazione dell'asse del Calopinace già oggetto di precedenti programmazioni, dal Decreto Reggio fino ai giorni nostri. Nel febbraio scorso il Comune aveva avviato la conferenza dei servizi per un primo lotto da 3 milioni di euro, destinato all'adeguamento della viabilità tra il raccordo autostradale e viale Calabria, nell'ambito di un più ampio piano di mobilità sostenibile ridimensionato dopo la revoca dell'originario finanziamento da 100 milioni di euro. Per quel primo lotto era stata indicata la scadenza del 31 dicembre 2026.

Parallelamente, il progetto RI.CO.PO., finanziato con risorse PNRR nell'ambito di un programma da circa 20 milioni di euro, prevede interventi di sistemazione del verde e degli spazi lungo entrambi gli argini, oltre alla riqualificazione dell'area della foce e al recupero del sottopasso ferroviario per migliorare l'accessibilità ciclopedonale al mare. Si tratta di programmi distinti per caratteristiche e finalità, rispetto ai quali resta da chiarire se il rifacimento delle carreggiate annunciato oggi costituisca un intervento autonomo oppure sia collegato alle opere già finanziate.

L'annuncio arriva a pochi giorni dall'inaugurazione del nuovo ponte “dell’Alba” sul Calopinace e apre una nuova fase di interventi sulla viabilità dell'area. Dopo anni di deterioramento e manutenzioni insufficienti, le due bretelle si preparano finalmente a un rifacimento complessivo, atteso da tempo da chi ogni giorno le percorre per raggiungere il centro o attraversare la città. Una riqualificazione che punta a restituire sicurezza e funzionalità a un'infrastruttura essenziale per Reggio Calabria.