Visibilmente commosso, Roberto Occhiuto (FI), annuncia di essere stato proclamato presidente della Regione Calabria e quindi comunica all'Aula della Camera le sue dimissioni da deputato. «Vado via da qui con la consapevolezza che gli italiani possono essere orgogliosi delle loro Istituzioni», ha detto. Un lungo applauso dell'emiciclo ha accolto il 'congedo' di Occhiuto da Montecitorio.

Il saluto alla Camera riportato anche sulla propria pagina social nella quale ha scritto: «Mi sono dimesso da deputato. Svolgerò un altro ruolo, quello di presidente della Regione Calabria, per un atto di amore. Lo farò arricchito dall’esperienza fatta in questi anni in Parlamento. È stato un onore far parte delle Istituzioni».