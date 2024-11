Il direttore di Lacnews24.it, Pasquale Motta, incontra Sandro Principe candidato a sindaco per “I Riformisti” e Francesco Tenuta candidato a sindaco per il Partito Socialista. Appuntamento alle 23.30 su LaC Tv, canale 19

Pubblica Piazza nello speciale elezioni in onda stasera alle 23:30 e in replica domani Giovedì 9 maggio alle 12:00, è dedicato alle elezioni amministrative di Rende. Il direttore di Lacnews24.it, Pasquale Motta, incontra Sandro Principe candidato a sindaco per “I Riformisti” e Francesco Tenuta candidato a sindaco per il Partito Socialista. Canale 19 di LaC TV.