Tutti i nomi

MARIO OCCHIUTO

Cosenza in alto

1. Antonino Valentina

2. Attanasio Alessandra

3. Borrelli Mirko

4. Bozzo Eleonora

5. Butera Marco

6. Cairo Gaetano

7. Cardillo Maria Grazia

8. Carravetta Valentina

9. Cervo Amelia

10. Ciaccio Francesca

11. Foggia Serena

12. Forino Fabiola

13. Gallo Vincenza

14. Gnisci Emanuela

15. Imbrogno Raffaele

16. Lo Duca Massimiliano

17. Mazzotta Francesco

18. Morelli Mario

19. Morimanno Maria Raffaella

20. Nigro Pasquale

21. Occhiuto Alessia

22. Pacenza Roberto

23. Parise Salvatore

24. Santelli Lorenzo

25. Santise Daniele

26. Spadafora Ernesto

27. Stancato Concetta

28. Stella Roberta

29. Talarico Marco

30. Tarsia Cristian

31. Tosti Fabrizio

32. Veltri Massimo



Mario Occhiuto Sindaco

1. Adamo Adolfo

2. Belcastro Maria

3. Bellisario Katia

4. Budelacci Bruno

5. Caputo Pierluigi

6. Cava Fabrizio

7. Cucunato Roberta

8. Falbo Andrea

9. Gigliotti Luisa

10. Gioffrè Alessia

11. Giordano Oreste

12. Iaquinta Pietro

13. Morrone Tommaso

14. Nardi Massimo

15. Parise Maria Cristina detta Martirano

16. Pastore Francesca Loredana detta Loredana

17. Patitucci Antonio

18. Perri Gemma

19. Perrone Jessica

20. Pietramala Massimo

21. Pirillo Salvatore

22. Rugiero Anna

23. Ruvio Emanuele

24. Sciullo Martina Maria

25. Scornaienchi Maria detta Mariella

26. Spadafora Gisberto

27. Sprovieri Mario Francesco

28. Succurro Rosaria

29. Vercillo Claudio

30. Vizza Carmine

31. Yabut Jan Karsten

32. Zuccotti Teri

LISTA FORZA COSENZA

1. Alvaro Alessandra

2. Bisceglia Fabio

3. Bozzo Massimo

4. Bruno Davide

5. Caruso Francesco

6. Chiodo Lidia

7. Ciliberti Francesco

8. Cuda Nadia

9. Dodaro Pina

10. Flaccavento Laura

11. Florio Alfonsina

12. Gervasi Luca

13. Iaconianni Stefano

14. Lanzafame Silvia

15. Lavorato Silvana

16. Lombardo Tiziana

17. Mancini Filippo

18. Manna Carmine

19. Molinaro Deborah

20. Naccarato Giulia

21. Nava Gianluca

22. Notaris Anna Maria

23. Rossi Corrado

24. Salerno Carmelo

25. Salfi Gemma

26. Spadafora Francesco

27. Spataro Michelangelo

28. Strano Simona

29. Tiano Luca

30. Toscano Rosaria

31. Totera Noemi

32. Trotta Carmen

LISTA COSENZA BELLISSIMA

1. Achito Luca

2. Altomare Jenny

3. Bevacqua Marida

4. Bozzarello Daniele

5. Costanzo Claudia

6. De Donato Rosaria

7. De Luca Danilo

8. De Marco Francesca

9. Del Vecchio Monica

10. Esaltato Alessandro

11. Falcone Fabio

12. Ferraro Luigi

13. Ferrise Francesco detto Franco

14. Filicetti Francesco

15. Gagliardi Paolo

16. Iacovo Stefano

17. Lappano Elio

18. Mantuano Rita

19. Mauro Lorenzo

20. Mazza Francesco

21. Mazzarelli Marta

22. Occhiuto Zaira

23. Patitucci Giovanna

24. Perito Jessica

25. Pietramala Rosina

26. Rocchetti Rita

27. Salituri Francesco

28. Sannuti Pasqualina detta Nuccia

29. Sarpa Maria Teresa

30. Sconza Antonio

31. Spadafora Francesco

32. Torchiaro Francesco



LISTA FABBRICA CREATIVA

1. Aiello Piero Vincenzo

2. Bosco Raffaello

3. Cairo Marco

4. Carbone Giuseppe detto Peppino

5. Cassano Sabrina

6. Catalano Rossella

7. Chiappetta Mauro

8. Coscarella Daniela

9. Cospite Michela

10. Cribari Monica

11. Dodaro Paolo

12. Ferraro Francesco

13. Ferro Francesco

14. Fiorentino Maria detta Nadia

15. Gatto Luisa

16. Gedeone Maria Valentina

17. Greco Vincenzo

18. Jorio Pierfranco

19. Lioi Francesco

20. Madouri Mhannia

21. Marino Carmine

22. Mazzeo Angelo

23. Miraglia Paola

24. Occhiuto Cristina

25. Palermo Silvio

26. Parisi Lorenzo

27. Perrone Anna

28. Pranno Riccardo

29. Rossati Maurizio

30. Santeramo Giovanni

31. Serino Manuel

32. Spadafora Maria Rosaria



LISTA CITTÀ SOSTENIBILE

1. Arnieri Egidio

2. Bianco Vittorio Antonio

3. Calandrino Vanessa

4. Canetti Benito

5. Capparelli Francesca

6. Caruso Sonia

7. Cauteruccio Salvatore

8. Cesario Giovanna

9. Cundari Maria Teresa

10. De Cicco Maria Teresa

11. De Giacomo Carlo

12. De Stefano Caterina

13. Falcone Debora

14. Ferraro Elio

15. Garofalo Francesco detto Franco

16. Genovese Massimiliano

17. Giovene Roberto

18. Gugliotti Salvatore

19. Guzzo Amedeo

20. La Carbonara Sergio

21. Mancuso Gianfranco

22. Mango Giuseppe

23. Marchese Stefania

24. Mastrogianni Nicola

25. Meandro Ida

26. Morelli Rosa Francesca

27. Napoli Francesco

28. Santagada Ilenia

29. Spadafora Antonio detto Angelo

30. Sposato Bruno

31. Tucci Andrea

32. Viapiana Luigi



LISTA OCCHIUTO BIS

1. Arena Maurizio

2. Battaglia Massimiliano

3. Belcastro Irene

4. Bilotta Pierpaolo

5. Blasi Santo

6. Campanaro Anna

7. Capocasale Vincenzo

8. Carbone Angela

9. Cavalcanti Stefano

10. Cito Francesco

11. Costanzo Alessia

12. Cristiano Gianfranco

13. De Lorenzo Nicola

14. De Rosa Alessandra

15. Grano Alessia

16. Graziano Alessandra

17. Guzzo Magliocchi Fabio Quinto detto Fabio Guzzo

18. Iannucci Giampaolo

19. Lopez Alessandro

20. Mazzotta Antonella

21. Minardi Mario

22. Naccarato Antonio

23. Occhiuto Elena

24. Perri Carmelo

25. Pingitore Francesco Luigi

26. Piterà Katia

27. Pucci Achiropita

28. Ruffolo Antonio

29. Sammarco Silvio

30. Spadafora Maria Cristina

31. Spasari Salvatore

32. Vommaro Elisa



LISTA COSENZA POSITIVA

1. Di Nardo Lino

2. Quintieri Giovanni

3. Apicella Annalisa

4. Bilotta Francesca

5. Campanella Antonella

6. Caputo Domenico

7. Celestino Massimiliano Maria

8. Cerra Lucia

9. Coscarelli Antonella

10. Cundari Gianfranco

11. D’Ippolito Giuseppe

12. Daniele Francesca

13. De Marco Maria Teresa

14. De Rito Erica

15. Dodaro Alfredo

16. Farinella Giuseppe

17. Gallucci Maria Rosaria

18. Gelsomino Pasquale

19. Lupinacci Antonella

20. Marchese Mariano

21. Martire Paola Rosamaria

22. Orrico Francesco detto Franco

23. Perfetti Francesco

24. Perna Gianluca

25. Perri Gaetano

26. Perseu Luca

27. Piraino Valeria

28. Ripoli Antonio detto Antonello

29. Ventura Vincenzo

30. Vuono Stefania

31. Zicarelli Paola

32. Zupi Bianca



OK COSENZA

1. Brunetti Gennaro Marco

2. Carlino Mauro

3. Catalano Angelo Francesco

4. Celebre Angelo

5. Bartolomeo Fernanda

6. De Bartolo Loredana

7. De Luca Teresa Gilda

8. De Marco Ilaria Emilia

9. De Stefano Domenico

10. D’Elia Giancarlo

11. Dodaro Christian Francesco

12. Donato Massimo

13. Filice Laura

14. Follo Massimiliano

15. Gallo Silvana

16. Iorfida Vincenza

17. Lorelli Francesco

18. Lupinacci Erika

19. Marti Emanuele

20. Miceli Serena Federica

21. Migaldi Francesco

22. Napoli Mario

23. Pandolfi Emiliana

24. Paternostro Carlo

25. Pugliese Palmira Maria

26. Salvidio Roberto

27. Santelli Stefano

28. Saponangelo Salvatore

29. Staccuneddu Antonio detto Antonello

30. Varone Pasqualina detta Tiziana

31. Ventrella Ugo



I MODERATI PER COSENZA

1. Chiappetta Piercarlo

2. Battista Giuseppe

3. Bianco Teresa

4. Cannarile Laura

5. Caputo Ilaria

6. Celebre Mariateresa

7. Ciripan Irena Magda

8. Coglitore Giovanni

9. Confessore Carolina

10. Costa Rita

11. Covelli Luigi

12. Cuomo Iolanda Anita Francesca

13. De Fiore Giuseppina

14. Diana Antonio Franco Lorenzo

15. Dodaro Fabio

16. Dodaro Maria Divina

17. Falcone Chiara

18. Falcone Pilerio

19. Gardi Patrizia

20. Intrieri Annalisa

21. Luzzi Pietro

22. Madeo Lorenzo Francesco

23. Manna Alba

24. Naccarato Giselda

25. Perfetti Carlo

26. Piraino Rosina

27. Pucci Amalia

28. Riso Francesca In Reggio

29. Ruffolo Antoine

30. Salemme Filippo

31. Settino Marzia

32. Viola Annunziato



COSENZA LIBERA

1. Abate Veronica

2. Aloe Pasquale

3. Apa Anna Teresa

4. Argirò Tanja

5. Berlingieri Rubina

6. Cardamone Concetta

7. Castiglione Roberto

8. D’Antonio Massimiliano

9. De Cicco Francesco

10. Esposito Antonietta

11. Fabbricatore Giulia

12. Gallucci Silvana

13. Garofalo Stefano

14. Graziano Francesco

15. Latti Francesca

16. Lopez Maurizio

17. Mazzei Ivan

18. Montalto Ida

19. Perri Carla

20. Posella Luigia

21. Rinaldi Francesco

22. Rizzuto Marco

23. Rovella Romilda

24. Rovito Rosanna

25. Russo Anastasia

26. Sacchetti Emanuele

27. Scola Giampiero

28. Sconosciuto Pasquale

29. Solima Giovanni

30. Spizzirri Rosaria

31. Tricò Luciano

32. Zicarelli Maria Francesca



PROGETTO COSENZA

1. Arlia Eva

2. Arnoni Michele

3. Avallone Francesca

4. Bartoletti Antonio

5. Biondi Francesco

6. Carbone Irene

7. Cecere Filomena Maria Rosalba detta Lella

8. De Luca Annamaria

9. De Rose Ida

10. Girvasi Rita

11. Ippolito Antonietta detta Tania

12. Mancuso Noemi

13. Minniti Rosa

14. Molfese Maria

15. Moraca Carmine Francesco

16. Nava Giampiero Antonio Roberto

17. Palazzo Saverio

18. Panza Annamaria

19. Patitucci Angelica

20. Rinaldo Carlo

21. Rizzuti Eraldo

22. Rocchetti Maria

23. Russo Matilde

24. Salerno Maria Rosaria

25. Spaccarotella Giampiero

26. Spadafora Mirella

27. Stancati Decio Luigi

28. Straface Matteo

29. Strangis Claudia

30. Strazzulli Sergio

31. Tarsitano Stefania

32. Vicchio Salvatore



COSENZA SEMPRE PIÙ

1) Alitto Roberto

2) Amantea Maria Francesca

3) Apa Maurizio

4) Augieri Alessandro

5) Belmonte Vincenzo detto Cenzino

6) Binetti Anna

7) Calvano Francesco (detto Ciccio)

8) Caruso Gianluca

9) Cortese Gilda

10) Cozza Patrizia

11) De Marco Alessandra

12) Del Giudice Sergio

13) Gambaro Caterina

14) Greco Francesca

15) Ignoto Carmelina detta Carmen

16) Infelise Fabio

17) Lattari Vincenza (detta Cinzia)

18) Le coche Annarita 19 Malizia Floranna

19) Meligeni Alessandro

20) Meo Alessandra

21) Milidoni Stella

22) Palmieri Roberto

23) Pellegrino Antonio

24) Penna Claudio

25) Rizzuti Damiana

26) Romanazzi Christian

27) Scirè Lucia

28) Siciliano Loredana

29) Spadafora Giampiero

30) Spizzirri Osvaldo

31) Tosti Filippo



DEMOCRAZIA MEDITERRANEA

1. Nigro Claudio

2. Alberelli Giuseppina

3. Bargone Cinzia

4. Bezzon Ada

5. Bosco Luisa

6. Caputo Saverio detto Andrea

7. Castagnello Andrea

8. Cestino Amalia

9. Ciampa Ettore

10. Ciardullo Mariaelena

11. Del Sordo Marina

12. De Rose Mario

13. Garofalo Concettina

14. Gaudio Elvira

15. Granata Vincenzo

16. Infelise Fabiola

17. Mancina Antonio detto Tony

18. Marino Alessia detta Maria

19. Palumbo Daniela

20. Passacatini Gisella

21. Paura Silvana

22. Pellicori Paolo

23. Perrotta Aquilina detta Gabriella

24. Petramale Rosa

25. Rota Antonio

26. Roti Angela

27. Sconosciuto Francesca

28. Sicilia Luca

29. Spadafora Maria Pia

30. Tarsitano Francesco

31. Tavernise Francesco

32. Zainalzadeh Ebrahim detto Ebra

PARTITO DELLA RIVOLUZIONE – SGARBI

Adduci Felice

Atzei Tamara

Bozzo Emilia

Ceci Michele

Civitelli Bruno

Costabile Maura

Covelli Mario

Covelli Katia

Dacrema Pierangelo

De Angelis Eugenio

Dodaro Francesca

Erra Alessandro

Filice Alessandra

Filosa Raffaele detto Massimo

Garofalo Federica

Granafei Enrico

Guarascio Nikki Arturo

Johanqa Ginevra Fiume

Lepore Nicolino

Maione Catia