Sono tre le formazioni presentate dal solo Partito Democratico in tutti i collegi per le elezioni regionali del 23 novembre

Vibo Valentia - Presentate stamani alle 9 all'ufficio centrale circoscrizionale del Tribunale di Catanzaro le tre liste del Partito Democratico che nei tre collegi della Calabria (Cosenza, Reggio e Catanzaro-Crotone-Vibo) appoggiano la candidatura di Mario Oliverio alla guida della presidenza della giunta regionale. Pd, Oliverio Presidente e Democratici Progressisti contengono ciascuna otto candidati. Le elezioni regionali si terranno domenica 23 novembre 2014.

Il profilo di Mario Oliverio, candidato del centrosinistra alle regionali del 23 novembre

Nel collegio di Catanzaro-Crotone-Vibo nella lista Pd confermato il consigliere regionale uscente Enzo Ciconte. 'Tagliati" invece Principe, Demetrio Naccari Carlizzi, De Gaetano e Sulla.

De Gaetano - Le vicende che hanno portato alla esclusione di alcuni tesserati del Partito Democratico – tra cui il sottoscritto – dalle liste dei candidati al Consiglio Regionale della Calabria, lasciano un’indubbia amarezza in chi come me, da sempre, fa politica con passione, tra la gente e sui territori. Ritengo non abbia alcuna ratio essere esclusi dalla competizione elettorale per un criterio che tiene conto del numero delle consiliature – comunque derogando alla disciplina dello Statuto interno del Partito Democratico – ma non dell’impegno e della determinazione, al servizio del partito e dei territori, messi in campo in questi anni passati a rappresentare i calabresi. Lo ritengo scorretto e quantomeno superficiale, essendo tutto accaduto poi nelle ultimissime ore prima del deposito delle liste".

Tutti i candidati:



MACROCOLLEGIO COSENZA



Pd: Giuseppe Aieta, Marco Ambrogio, Carlo Guccione, Domenico (detto Mimmo) Pappaterra, Francesco Alessandro (detto Franz) Caruso, Mario Franchino, Domenico (detto Mimmo) Bevacqua, Giovanni Zagarese e Giuditta De Santis.



Democratici progressisti: Giovanni Manoccio, Giuseppe Ranù, Giovanni Forciniti, Pietro Lecce, Pino Gallo, Laura Ferrara, Francesco Mirabelli, Pietro Vico e Giuseppe Giudiceandrea.



Oliverio Presidente: Maria Francesca Corigliano, Mauro D'Acri, Antonello Graziano, Franco Sergio, Salvatore Mancina, Orlandino Greco, Claudio Malavolta, Rosario Mirabelli, Mimmo Talarico.



Centro democratico: Andrea Cuzzocrea, Pasquale Audia, Francesco Beraldi, Nicola Biondi, Maria Rosa Bonacci, Giuseppe Gallo, Pietro Lupinacci, Luciano Francesco Marranghello, Rosita Terranova



Per cambiare la Calabria-La sinistra: Giuseppe (detto Pino) Aulicino, Fiorella Bernardo, Angelo Broccolo, Mario Caligiuri, Biagio Diana, Ermanno Marino, Ferdinando Benito Pignataro, Rocco Tassone, Alberto Buono



Calabria in rete: Rodolfo Aiello, Nicola Andreoli, Antonio Aprile, Elio Pasquale Bozzo, Domenico Bruni, Rachele Grosso Ciponte detta Ciponte, Salvatore Magarò, Luciano Manfrinato, Roberto Perri



Cristiano Democratici Uniti: Benito Donato, Anna Coccimiglio, Luigi Dodaro, Patrizia Lio, Rocco (detto Piergiorgio) Lo Duca, Ornella Mauro, Luciano Rizzo, Aldo Tucci, Francesca Zaccaro



Autonomia e Diritti: Francesca (detta Giovanna) D'Ingianna, Emilio De Bartolo, Nicola Filardo, Maurizio Cesareo, Vincenzo Molinaro, Giovanni Pirillo, Vincenzo Presta, Cataldo Savastano, Pasquale Ippolito.







MACROCOLLEGIO CATANZARO-CROTONE-VIBO



Pd: Vincenzo Antonio Ciconte, Francesco De Nisi, Fabio Guerriero, Michele Mirabello, Arturo Pantisano, Giovanni Puccio, Antonio Scalzo, Tonia Stumpo.



Democratici progressisti: Vincenzo Capellupo, Arturo Bova, Antonio Tedesco, Franco Cimino, Mimma Cerrelli, Salvatore Codispoti, Fabio Alberto Foti, Chiara Macrì.



Oliverio Presidente: Giancarlo Devona, Fabrizio Muraca, Teresa Procopio, Vincenzo Pasqua, Nicodemo Filippelli, Antonio Lo Stumpo, Emilio Demasi, Antonella Rotella.



Calabria in rete: Flora Sculco, Sergio Assisi, Luca Bisceglia, Vincenzo (detto Enzo) Bosso, Ferdinando Salvatore (detto Nanco) Cosco, Sergio Costanzo, Francesco Fazio, Giuseppe Maria Romano



Autonomia e diritti: Anna Ranieri, Michele Colucci, Francesco (detto Franco) Curcio, Eugenio Fristachi, Salvatore Garito, Raffaele Lo Iacono, Peppino Ruberto, Antonio Venneri



Cristiano Democratici Uniti: Rocco Bruno, Immacolata Corso, Franca Faillace in Ceccotti, Giuseppe detto Peppe Folino, Giacomo Muraca, Francesco Pantano, Francesco Pilieci e Giuseppe Zucco.



Per cambiare la Calabria-La sinistra: Gianni Speranza, Giuseppe (detto Beppe) Apostoliti, Lucrezia Bruno, Gaetano Walter Caglioti, Domenico Iaconantonio, Sergio Iritale, Minniti Antonio Salvatore, Sammarco Francesco Mario



Centro Democratico: Pietro Funaro, Ferdinando Amoruso, Francesco Massimo Maria Bisogni, Mario Benincasa, Natale Carvello, Vincenzo Albanese, Sergio Polisicchio, Stefania Schipani







MACROCOLLEGIO REGGIO CALABRIA



Pd: Mimmo Battaglia, Vincenzo Bombardieri, Maria Stella Ciarletta, Giuseppe Giordano, Domenico Idone, Nicola Irto, Sebastiano Romeo



Democratici progressisti: Gabriele Alvaro, Maria Grazia Coppa, Domenico Creazzo, Giuseppe Falduto, Alfonso Martino, Annunziato Nastasi, Giuseppe Neri



Oliverio Presidente: Maria Giuseppina Barbera, Alberto Tuccio Calabrò, Giuseppa Comi, Francesco D'Agostino, Vincenzo Attilio Salvatore Loiero, Domenico Mallamaci, Vincenzo Nociti



Centro Democratico: Pasquale Maria Tripodi, Vincenzo Amodeo, Antonio Cataldo, Dario Marando, Fabio Martino, Carmine Murdica, Maria Retto



Cristiano Democratici Uniti: Filippo Maria Aliquò, Bruno Barillaro, Massimo Cananzi, Alberta Gioffrè in De Domenico, Mario Mazza, Giuseppe Raschellà, Sebastiano Valenzise



Per cambiare la Calabria-La sinistra: Lorenzo Fascì, Patrizia Brigida Labate, Romina Leotta, Giuseppe Longo, Giovanni Nucera, Domenico Panetta, Rosario Rocca



Calabria in rete: Elio Belcastro, Antonio Giuseppe Carcò, Domenico Catalano, Eleonora Filocamo, Vincenzo Maria Romeo, Rocco Sciarrone, Francesco Zappavigna



Autonomia e diritti: Angelica Placanica, Raffaele Sainato, Bruno Bagnato, Giuseppe Cautela, Cosimo Emanuele Freno, Ferdinando Castellano, Augusto Minniti.

