A Reggio interverranno i giuristi Imposimato e Fontana, la parlamentare Ue Ferrara, e i deputati Sibilia, Dieni e Nesci

Dopo la recente iniziativa "La notte che spazza il sistema", contro il connubbio 'ndrangheta-politica, il Movimento 5 stelle mobilita ancora Reggio Calabria, stavolta con "Le ragioni del no alla riforma costituzionale".

L'appuntamento è per il 3 settembre, alle ore 19 nel piazzale della stazione ferroviaria del lido. Interverranno i giuristi Ferdinando Imposimato, presidente onorario della Corte di Cassazione, e Gregorio Fontana, professore nell’Università della Calabria, insieme alla parlamentare Ue Laura Ferrara e ai deputati Carlo Sibilia, Federica Dieni e Dalila Nesci.

«È interesse generale – afferma Dieni, deputata reggina – avere elementi per un voto responsabile. La riforma Boschi-Verdini è profondamente sbagliata. Si tratta di un tentativo di stravolgere gli equilibri che hanno retto l’Italia per 70 anni e che hanno consentito al parlamento di mediare tra posizioni perfino molto diverse. Il sistema vigente, nel periodo delle forti contrapposizioni della Prima Repubblica, ha consentito di salvare la democrazia. Ora la maggioranza di governo vuole invece spostare tutto il potere in capo all'esecutivo, che potrà ignorare a piacimento le opposizioni. È questo il progetto di Renzi che noi contrastiamo, convinti che le riforme devono garantire più democrazia e non levarla».

«L’appuntamento – conclude Dieni – è ancora una volta in piazza, per parlare insieme dell’Italia che abbiamo in mente e per ascoltare i cittadini».