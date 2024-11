La proposta del Presidente Irto sarà inserita nell’ordine del giorno del 28 settembre

“Stamattina ho proposto ai capigruppo in Consiglio regionale un provvedimento amministrativo di modifica del regolamento interno di Palazzo Campanella per trasmettere in diretta streaming le sedute dell’assemblea legislativa, che è stato approvato all’unanimità". Lo ha dichiarato in una nota, il Presidente del Consiglio regionale Nicola Irto.

"La proposta sarà sottoposta all’aula nella seduta del Consiglio regionale programmata per il 28 settembre.

La diffusione via web, che potrà essere attiva dal mese di ottobre, non avrà ricadute sul bilancio dell’amministrazione perché già presente un sistema di ripresa audio – video ad uso interno.

E’ un altro importante passo avanti per la trasparenza, la democrazia e la partecipazione di tutti i cittadini che potranno, finalmente, assistere in tempo reale alle sedute della massima assise calabrese”.