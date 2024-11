Ieri la presentazione ufficiale del progetto di comunicazione integrata per il territorio

Il presidente della Regione Mario Oliverio ha partecipato, nella serata di ieri, a San Marco Argentano, alla presentazione ufficiale del progetto di comunicazione integrata per il territorio "Le vie del Duca", avvenuta- informa un comunicato dell’Ufficio stampa della Giunta- alla presenza del sindaco Virginia Mariotti e con la partecipazione, tra gli altri, di sindaci e amministratori del comprensorio, autorità.

“E’ questa una prova importante di come sia necessario promuovere il nostro territorio, di come occorra coniugare le sue risorse con strumenti innovativi per la promozione” ha detto il Presidente Oliverio riferendosi al progetto realizzato nell'ambito del PISL POR Calabria - FESR 2007/2913 " L’alchimia del tempo tra castelli e torri" , attuativo del PISR “Centri storici e borghi di eccellenza”, presentato nella città del normanno Roberto il Guiscardo. “ Su questo terreno occorre muoversi per vincere la sfida di fare scoprire le nostre bellezze, spesso sconosciute alle nostre stesse comunità- ha proseguito-; risorse che se messe in rete possono essere fattore di grande attrattività per la domanda turistica, sempre più stimolata, nella fase attuale, dalla curiosità nella scoperta, di luoghi, paesaggi, tradizioni, cultura”.

La programmazione delle risorse

“ La Regione vuole aiutare questi percorsi e questi sforzi- ha evidenziato Oliverio- e lo sta facendo, con la programmazione di rilevanti risorse, partendo da una situazione di difficoltà, da ritardi che stiamo recuperando, constatando oggi un trend positivo, per quanto riguarda i flussi turistici, la stessa presenza, ad esempio, nei nostri aeroporti , come in quello di Lamezia che nei primi sei mesi dell’anno ha registrato un incremento del 60%”. “ La domanda turistica va intercettata. E’ importante farlo- ha messo in evidenza Oliverio- proponendo non solo il mare, risorsa certamente fondamentale, ma guardando anche alle nicchie di interesse che si stanno affermando, alla ricchezza, ad esempio, delle aree interne della nostra regione, ai tanti borghi. Stiamo lavorando all’approvazione di una legge per la valorizzazione dei borghi- ha informato ancora-; compiendo una riprogrammazione di risorse sul Patto per la Calabria, destineremo 100 milioni di euro”.

San Marco patrimonio inestimabile

“Vogliamo investire su questo patrimonio; investire non unicamente sul recupero strutturale ma in direzione della fruizione del borgo, attraverso la cultura, i mestieri, sull’enogastronomia. Quest’anno siamo indicati dal New York Time, come noto, unica regione in Italia, tra le 52 località da visitare nel mondo, - ha voluto ricordare il Presidente Oliverio- , proprio grazie alla qualità della nostra enogastronomia, fattore che si lega alla qualità della nostre produzioni agroalimentari”.

“San Marco Argentano è collocata nella Valle dell’Esaro che ha in sé un patrimonio inestimabile, tra storia, cultura, natura, ed anche sotto l’aspetto di fede, con la presenza del Santuario del Pettoruto” ha quindi messo in risalto Oliverio che ha annunciato l’inserimento nel progetto dei Cammini del Ministero dei Beni culturali , di quello relativo a San Francesco di Paola che sarà nell’’’Atlante dei Cammini d’Italia’.” “La nostra indicazione è stata accolta – ha spiegato al riguardo- e stiamo lavorando perché altri cammini proposti siano definitamente approvati”. “Il progetto presentato va nella direzione di realtà locali che si mettono insieme e agiscono nella dimensione territoriale per proporne risorse, attrattività, potenzialità. Questa- ha concluso Oliverio- è la strada giusta”. Alla presentazione hanno ancora partecipato i consiglieri regionali Giuseppe Aieta, Mauro D’Acri, Franco Sergio.