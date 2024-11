Il coordinatore nazionale Lega Giovani Luca Toccalini, di comune accordo con il segretario regionale Cristian Invernizzi, ha provveduto a nominare Angelo Greco e Gianluca Nardi nuovi coordinatori regionali della Lega Calabria Giovani.



L'ufficializzazione è avvenuta nell'incontro regionale tenutosi giovedì 27 febbraio nella sede regionale della Lega Calabria a Catanzaro, in presenza dei giovani militanti provenienti da tutte le province della Calabria.



Luca Toccalini ci ha tenuto ad affermare «la nomina è a due tra i più attivi militanti, che hanno sempre lavorato per amore del territorio e del partito. A loro l'incarico di coinvolgere giovani calabresi che hanno a cuore questa bellissima regione».



In merito si è espresso anche il segretario regionale Cristian Invernizzi: «Greco e Nardi sono due validissime giovani che si sono impegnati moltissimo sia nel coinvolgere altri giovani, sia nel supporto al partito durante l'ultima campagna elettorale. A loro i miei migliori auguri di buon lavoro».