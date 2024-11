Il coordinatore regionale: «Avvertiamo una grande responsabilità, perché dobbiamo ripartire dalle macerie che ci lascerà la Giunta Oliverio»

«Oggi la Lega è il secondo partito del centrodestra, per questo alle prossime elezioni regionali ci sara' un nostro impegno diretto, e non da comparsa ma da protagonisti». Lo ha detto il coordinatore regionale della Lega, Domenico Furgiuele, neo eletto alla Camera, commentando con l'Agi l'attuale fase politica in Calabria.

«Ci sono tanti input che - ha aggiunto - ci arrivano da persone che militano in altri partiti ma che guardano a noi con grande favore e in questi giorni stanno manifestando la volontà di aderire concretamente alla Lega. Io, da segretario regionale della Lega, continuerò a lavorare affinché' il nostro diventi un partito sempre più aperto e sempre più accogliente anche per chi è deluso dai partiti tradizionali. Avvertiamo una grande responsabilità, perché dobbiamo ripartire dalle macerie che ci lascerà la Giunta Oliverio: se il centrodestra saprà condividere la scelta di un candidato affidabile e di un programma concreto - ha concluso Furgiuele - ci sarà la possibilità di fare bene».