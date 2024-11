Inizia domani 26 maggio il tour in Calabria di Gianluca Cantalamessa, presidente del Dipartimento nazionale antimafia e componente della Commissiona nazionale antimafia. Alle 16.30 presso la sede di Catanzaro, alla Via A. Lombardi, è fissata una conferenza stampa ed un incontro con i militanti della Lega, con la partecipazione anche del presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso e dei dirigenti del partito. Si parlerà di amministrative e di anticorpi per allontanare il sistema mafioso-criminale dalla competizione elettorale. A seguire l’incontro fissato a Palmi con i militanti, dirigenti, Giuseppe Gelardi e il candidato sindaco del Centrodestra Giovanni Barone, presso la sede posta sul centrale Corso Garibaldi.

Il successivo 27, invece, ci sarà una tavola rotonda presso l’Istituto di Criminologia di Vibo Valentia su “Interdittive antimafia e scioglimento comune: strumenti ai limiti della costituzionalità”. Nel pomeriggio, poi incontro a Paola con la candidata a Sindaco Emilia Ciodaro. Un momento di forte confronto che – annuncia la Lega in una nota - servirà per segnalare anche la necessità che si vada a votare per i referendum che sono stati oscurati a livello nazionale e che, invece, sono uno strumento importante per una vera democrazia.