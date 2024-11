Dall’addio al partito, alla guida regionale della Lega. Questa la parabola del presidente del consiglio regionale, Filippo Mancuso, da oggi responsabile regionale del Carroccio. Lo ha deciso lo stesso Salvini. «Il nostro obiettivo - ha detto il leader della Lega - è crescere ancora di più in Calabria, forti anche dei successi della Lega al governo, per confermarci forza affidabile e sempre a contatto col territorio. I passi in avanti per un'opera storica come il Ponte sullo Stretto e gli investimenti sulla 106 dimostrano la nostra attenzione per questa regione».

Mancuso prenderà il posto dell’onorevole Rossano Sasso. Il pugliese era sceso in Calabria nelle vesti di coordinatore di un partito più che litigioso alla vigilia delle Europee. Sempre in quel periodo si parlava di un ipotetico passaggio di Mancuso a Forza Italia, passaggio che il diretto interessato ha sempre definito come fantasie. Difatti si è candidato da lì a poco per la Lega alle Europee ottenendo oltre 22mila voti.

I rumors però sono ripresi dopo l’approvazione a notte fonda della riforma Calderoli sull’autonomia differenziata. Galeotta un intervista in cui Mancuso, intervistato da Repubblica, definì un pasticciaccio la legge salvo poi specificare che si riferiva alla fretta con cui era stata varata.

Acqua passata, adesso la spilletta di Alberto da Giussano brilla sulla giacca del presidente del consiglio regionale in attesa che il partito, commissariato praticamente dalla sua nascita, celebri finalmente i congressi. A chi chiede quando viene risposto: adesso dovete chiederlo a Mancuso Intanto il neo commissario leghista incassa gli scontati complimenti del partito calabrese. «Con la sua esperienza e il forte radicamento nel territorio – si legge in una nota del partito - siamo certi che saprà guidare il nostro movimento verso nuovi obiettivi, sempre al servizio dei cittadini calabresi e delle loro necessità. Auguriamo a Filippo Mancuso un percorso ricco di successi in questa nuova responsabilità, certi che saprà rappresentare la Lega con dedizione e competenza per il bene della nostra regione».

Anche l’Assessore regionale alle Politiche Sociali e alla Cultura, Caterina Capponi, esprime le sue congratulazioni a Filippo Mancuso per la nomina a Commissario della Lega in Calabria. «Con la sua competenza e profonda conoscenza della regione, Filippo Mancuso saprà dare un contributo significativo alla crescita e al rafforzamento della Lega sul territorio».