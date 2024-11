Non è stato ancora reso noto dove avrà luogo la riunione nella quale verrà esaminato il risultato delle elezioni regionali

Lunedì 18 ottobre Matteo Salvini sarà in Calabria per incontrare i dirigenti regionali del partito. Secondo quanto si é appreso, nel corso dell'incontro, che non é stato reso noto dove avrà luogo, sarà esaminato il risultato delle elezioni regionali del 3 e 4 ottobre.

La Lega, nella consultazione, ha ottenuto l'8,3%, con una flessione rispetto alle precedenti regionali del 2020, quando riportò il 12,2. Malgrado la percentuale di voti inferiore, il partito di Salvini ha mantenuto comunque i 4 consiglieri regionali che aveva in precedenza.