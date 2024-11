Matteo Salvini tenta di smorzare le polemiche sul cambio al vertice nella Liga veneta, annunciando che un passo simile è previsto anche in altre regioni: segretari e commissari saranno cambiati anche in «Lazio, Liguria, Calabria e Friuli Venezia Giulia».

In un'intervista al 'Gazzettino' il segretario leghista poi insiste sulla proposta di creare una «federazione» di centrodestra. «Ho sentito Berlusconi anche ieri sera. Non voglio pensare che ci siano pezzi di Forza Italia pronti a fare da stampella al governo», chiarisce. «Il centrodestra è maggioranza nel Paese, non è interesse di nessuno perdere. Altro è far passare alcune nostre idee all'attuale governo: su questo la federazione può essere utile».

«Nei prossimi giorni – aggiunge - bisognerà votare i provvedimenti su ristori, scostamento di bilancio, manovra, decreti Covid. Se ciascuno rinuncia a un pochino del suo e ci mettiamo insieme sia dentro che fuori dal Parlamento abbiamo più forza».