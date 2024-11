Il clamoroso risultato che ha visto la Lega di Matteo Salvini trionfare anche a Riace, patria di Mimmo Lucano, per le elezioni europee con il 30,7% dei consensi, non ha mancato di suscitare la reazione dello stesso vicepremier, forte anche del successo ottenuto in un altro comune dove il tema dei migranti è sempre in primo piano: «Riace e Lampedusa – dichiara Salvini - vedono la Lega primo partito. Segno che la richiesta di immigrazione limitata controllata non è solo un capriccio di Salvini ma la chiedono gli italiani ed è una delle prime battaglie che andremo a vincere nella nuova Europa».



In attesa anche del risultato delle Comunali nel paese di Lucano (candidato al Consiglio comunale), il cavallo di battaglia del segretario della Lega, quella stretta sugli sbarchi che gli ha permesso di raddoppiare i consensi in poco meno di un anno, verrà riportato quindi fuori dai confini nazionali. Bisognerà però tenere conto anche delle percentuali raggiunte con il gruppo di cui fa parte a livello continentale: l’Europa delle nazioni e della libertà si attesta infatti al 7,7%. Numeri importanti rispetto al 4,8% precedente, ma ancora ben lontani dallo tsunami verde che ha travolto oggi il Belpaese.