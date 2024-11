‘Siamo un movimento politico che sul sud fa un grande investimento politico perché pensiamo che non possa esistere un'Italia competitiva se il sud non è competitivo’

"Il governo ha virato a Sud e questo emerge chiaramente dalle posizioni riguardanti il Ponte sullo Stretto e le scelte che riguardano la detassazione per le assunzioni al meridione". Lo ha detto in Senato il ministro Angelino Alfano, a margine della presentazione del libro della deputata di Ap Dorina Bianchi. "Siamo un movimento politico che sul sud fa un grande investimento politico - ha aggiunto - perché pensiamo che non possa esistere un'Italia competitiva se il sud non e' competitivo. Oggi è il giorno - ha detto - in cui anche nella legge di stabilità si sta rafforzando questo concetto in modo molto concreto".

Sul Sud, ha affermato ancora Alfano, "non si devono fare troppe chiacchiere. Se non si investe sull'alta velocità ferroviaria e sulle strade si fanno solo chiacchiere. La nostra missione e' invece quella di infrastrutturare il Sud" e "di garantire la legalità e la sicurezza. Se non ci sono questi due pilastri il meridione d'Italia non può crescere". (AGI)