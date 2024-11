È quanto sostenuto dal consigliere regionale: «Si è posto mano immediatamente all’errore in cui si stava per incorrere e che disarticolava l’omogeneità territoriale dell’area ionica»

«È con grande soddisfazione che, dopo una lunga interlocuzione con i vertici nazionali del partito e, in particolare, con il capogruppo alla Camera, Ettore Rosato, nonché con il relatore del progetto di legge, Emanuele Fiano, posso affermare con estrema tranquillità che Rossano e Corigliano saranno ricomprese nello stesso collegio senatoriale».

Così il consigliere regionale Bevacqua, il quale continua: «La nuova rimodulazione, infatti, prevede che le ripartizioni dei collegi siano mutuate dal precedente mattarellum. Desidero dare atto agli amici nazionali – conclude Bevacqua – di aver posto mano immediatamente all’errore in cui si stava per incorrere e che disarticolava l’omogeneità territoriale dell’area ionica. Ciò dimostra, ancora una volta, che, quando ci si muove in sinergia fra i livelli istituzionali, senza mirare ad accrescere le polemiche, ma ragionando sul da farsi, le soluzioni possono giungere rapide e concludenti».





Questa mattina un corteo guidato dal sindaco di Rossano e dal consigliere regionale Giuseppe Graziano aveva deciso di protestare contro la legge elettorale e da Tarsia aveva raggiunto lo svincolo autostradale di Rende (LEGGI QUI I DETTAGLI)