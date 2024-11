Il consigliere regionale Forza italia: “Si riproponga all'apertura dell'attività legislativa del Consiglio regionale una modifica della legge per recuperare queste attività”

“ll presidente della Regione Oliverio ha deciso e con il silenzio dei consiglieri regionali reggini del PD e del centrosinistra di distruggere l'unica manifestazione culturale nazionale che si svolge da circa trent'anni a Reggio Calabria con carattere di continuità' che si chiama Catona Teatro".

Lo afferma in una dichiarazione il capogruppo di Forza ltalia a Palazzo Campanella, Alessandro Nicolò. “Gli esiti della legge sulle attività' culturali, proposta dalla giunta ed approvata a maggioranza in consiglio regionale dal centrosinistra stanno emergendo con tutta evidenza. Decine di iniziative approntate per rendere attrattivo e ospitale il territorio - osserva Nicolò- sono andate letteralmente in fumo a causa di una norma che taglia in maniera secca l'offerta culturale diffusa, riservando a pochissime iniziative, ingenti risorse, probabilmente distribuite con il bilancino delle simpatie.

Quanto sta avvenendo a discapito di numerose associazioni e anche grandi enti, come la Provincia di Catanzaro, denota come Oliverio ed il suo "cerchio magico" governino la nostra Regione, napalmizzando_ ogni realtà' che non risponda ai loro requisiti di potere.

“La fine per rassegne e manifestazioni culturali”

I danni, ovviamente - continua Alessandro Nicolò' - sono tutti li, contabilizzabili, e senza che nessuna voce si alzi dagli esponenti di maggioranza del Reggino per far riflettere il Governatore per sanare il vulnus perpetrato ai danni di Catona Teatro e di altre decine di simili manifestazioni. E invece - prosegue Nicolò – “senso di responsabilità” imporrebbe un sussulto di reazione per sollecitare Oliverio a rivedere norme cosi assurde, quasi cucite addosso a talune realtà' culturali rispetto agli interessi diffusi di chi promuove ogni parte del territorio calabrese.

L’arroganza dice Nicolò' - con la quale si è costruita la legge sulle attività' culturali sta dunque certificando la fine di rassegne e manifestazioni teatrali che sono riferimento, per la qualità' degli spettacoli, di migliaia di cittadini reggini e dei turisti.

Cancellato Catona Teatro dai finanziamenti regionali

Il presidente Oliverio - afferma Alessandro Nicolò - sappi che non saremo mai complici di una politica che annulli ciò che con sacrifici inenarrabili è stato realizzato a Reggio Calabria, e che nessuna Giunta Regionale ha mai messo in discussione, grazie anche al ritorno di immagine fatto di migliaia di abbonamenti che liberamente hanno sottoscritto cittadini e turisti proprio per sostenere Catona Teatro, divenuto, al pari di Roccella Jazz, un appuntamento di grande significato culturale.

L’asetticità con cui è stato cancellato Catona Teatro dai finanziamenti regionali è davvero vergognoso ed intollerabile! Riconoscano il Governatore e i suoi Consiglieri regionali di Reggio Calabria il danno che hanno inferto e ripropongano all'apertura settembrina dell'attività legislativa del Consiglio regionale una modifica della legge che recuperi e tuteli tutte quelle iniziative, come Catona Teatro, a carattere continuo, che hanno arricchito con il loro lavoro la pluralità' e la qualità' degli eventi culturali estivi a Reggio Calabria".?