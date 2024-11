Al termine della riunione della Consulta dei sindaci del Pd tenutasi ieri alla presidenza di Luca Lotti, è stata presentata ufficialmente l’adesione dell'ex deputato del Movimento cinque stelle Sebastiano Barbanti al Partito democratico

Al termine della manifestazione della Consulta dei sindaci del Pd tenutasi alla presenza di Lotti, è stata presentata ieri l’adesione dell’ex grillino, poi deputato di Alternativa Libera, Sebastiano Barbanti al Pd.



“Con Sebastiano Barbanti - ha detto Lotti - l'amicizia non nasce cinque mesi fa. Ci siamo conosciuti e confrontati dal primo giorno di ingresso in Parlamento. Abbiamo anche discusso perché avevamo e abbiamo tante posizioni contrastanti. Però ho apprezzato la sincerità e l'impegno di Sebastiano. Quando dopo vari mesi mi ha comunicato la propria decisione di fare parte del nostro gruppo sono rimasto contento perché so che il Pd oggi non solo ha un deputato in più ma perché so che ha una risorsa in più. Una persona che ha manifestato sempre capacità, intelligenza e spirito critico. Pur da un altro ruolo, mi ha sempre sollecitato con uno spirito positivo”.



Barbanti ha parlato delle motivazioni della sua scelta, dopo un interlocuzione di diversi mesi e ribadendo l'impegno a svolgere il proprio ruolo “da cittadino che intende dare voce ai cittadini e non più come cavaliere solitario.



Il Pd - ha sostenuto ancora Barbanti - è l'unico interlocutore in grado di incidere sulla vita delle persone attraverso il fare e non solo il dire. L'adesione al Pd mi consentirà di proseguire l'attività di deputato con gli strumenti giusti. Certo dipenderà da me fare la differenza". Il segretario provinciale del Pd, Enzo Bruno, che è anche segretario provinciale del Pd di Catanzaro ha voluto, infine, dare il benvenuto a Barbanti che “è di fatto un deputato della nostra Federazione”.