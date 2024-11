‘La inadeguatezza e la inefficacia della legge Severino sono state più volte prontamente evidenziate dal centrodestra’

L’ex governatore Peppe Scopelliti, interviene in merito al caso De Luca. Il quotidiano Libero ha intervista sulla vicenda l’ex presidente della regione Calabria, il quale ha dichiarato: «La inadeguatezza e la inefficacia della legge Severino sono state più volte prontamente evidenziate dal centrodestra prima ancora che emergessero i profili di incostituzionalità di cui oggi tanto si dibatte, senza, tuttavia, che il governo nazionale prestasse attenzione alle palesi criticità che caratterizzano la norma», spiega Scopelliti . Anche il centrodestra, compreso l'ex partito di Scopelliti, l'Ncd, è stato un po' "timido" sull'argomento.

«In effetti – dice ancora Peppe Scopelliti – un centrodestra, per certi versi inadeguato, non è stato in grado di elevare il livello del dibattito ponendo un argine a quegli effetti negativi che ricadono direttamente sui territori e sui cittadini». Continua dicendo che De Luca ha «assunto una scelta diametralmente opposta alla mia, si è posto cioè al di sopra della legge quasi fosse legibus solutus. Ed ha avuto gioco facile non incontrando un'opposizione in grado di far emergere le suddette difformità e il doppiopesismo tipico di certa sinistra».

«Rimango molto perplesso – dice Scopelliti riguardo al Pd - E ciò che più d'ogni altra cosa lascia basiti è che De Luca abbia tenuto una simile condotta supportato dalla maggioranza del suo partito, Renzi in primis; con buona pace di codici etici e morali, liste di proscrizione, principi di legalità e trasparenza, rispetto delle sentenze, battaglie da sempre appannaggio esclusivo della retorica del centrosinistra».

Intervenire ora sulla legge? «La mia opinione è che sarebbe stato molto più dignitoso per tutti se gli insigni "statisti" che oggi popolano il nostro Parlamento ci avessero pensato in tempi non sospetti...».