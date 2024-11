L'ex sindaco e presidente della Provincia di Crotone Ugo Pugliese ha aderito e a Italia Viva. L'ufficialità di questa nuova adesione arriva dopo l'incontro tra l'ex primo cittadino della città pitagorica e il coordinatore provinciale di Crotone, Antonio Castiglione.

«Accogliamo con grande soddisfazione Pugliese, si tratta - sostengono il senatore Ernesto Magorno e il coordinatore di Italia Viva Calabria, Davide Lauria - di una testimonianza concreta di come il nostro partito, in Calabria, non solo sia in continua crescita, ma, soprattutto, si dimostra essere sempre più la casa di chi ha avuto e ha esperienza nel governo dei territori. Gli amministratori locali - conludono - rappresentano coloro i quali quotidianamente sono impegnati a dare risposte alle esigenze reali dei cittadini, le loro esperienze rappresentano un patrimonio prezioso che Italia Viva mette a disposizione della regione».