Proposta del consigliere regionale che auspica una sinergia Regione-Provincia per superare la problematica

Una sinergia istituzionale interforze per salvare lo storico Liceo Scientifico “Enrico Fermi” di Cosenza. La Regione Calabria, pur non essendo direttamente competente in materia, dispone dei fondi, subito esigibili, destinati all’edilizia scolastica. Parte di questi devono essere girati alla Provincia di Cosenza per l’avvio immediato dei lavori di riqualificazione dalla sede dell’istituto di via Isnardi, chiusa lo scorso 7 settembre per inagibilità strutturale.

È quanto chiede ed auspica il Segretario questore del Consiglio regionale, Giuseppe Graziano, che in merito alla vicenda che in questi giorni sta investendo il Liceo “Fermi” di Cosenza, chiuso dall’ufficio scolastico provinciale per inagibilità strutturale, anche dopo essere stato interessato da docenti, studenti e famiglie, ieri (lunedì 19 settembre) ha presentato un’interrogazione consigliare.

!banner!

"Evitare che l'edificio venga smembrato"

“Bisogna evitare che uno dei più importanti e prestigiosi istituti scolastici di Cosenza e provincia – continua Graziano – venga smembrato. Trattandosi, tra l’altro, di un luogo storico che ha visto crescere e formarsi le più brillanti menti della comunità bruzia, la Regione Calabria ha il dovere di far propria questa problematica e con il supporto e l’aiuto della Provincia di Cosenza avviare, da subito, le azioni necessarie al ripristino dei luoghi. È un atto, questo, che, come dicevo, lo si deve alla storia del “Fermi” e a quello che ha rappresentato e rappresenta nella vita sociale cosentina. Ma lo si deve principalmente ai ragazzi, alle loro famiglie e ai docenti che oggi popolano e vivono con la loro attività l’Istituto. E proprio dalla loro voce ho appreso il viscerale attaccamento alla scuola".