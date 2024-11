«Invito il Ministro Salvini a venire in Calabria e a visitare Riace. Potrebbe essergli utile, ancor più ora, ad inizio di questa impegnativa responsabilità di Governo, per liberarsi da tare xenofobe e populiste che non fanno bene ad un Ministro dell'Interno di un Paese civile e rispettoso dei diritti umani». Così il governatore della Calabria Mario Oliverio, intervenuto ieri sera a Riace ad una manifestazione sui beni confiscati.

«La Giunta Regionale della Calabria – ha proseguito Oliverio - ha già deliberato, su mia proposta, il finanziamento di un progetto con il quale abbiamo definito una linea di sostegno alla fruibilità della valorizzazione di questo patrimonio che altrimenti andrebbe in stato di abbandono. Mimmo Lucano -ha aggiunto il Presidente della Giunta regionale- ha saputo proiettare nel mondo l'immagine positiva di una Regione e di un Paese accogliente. È un messaggio importante che vorrei fare arrivare a chi evidentemente non sa di cosa parla. Ci possono essere opinioni diverse, ma prima di esprimere valutazioni su esperienze di grande valore sarebbe meglio conoscerle prima di lasciarsi andare ad esternazioni, frutto di un approccio propagandistico».