«La campagna elettorale del Partito democratico ha inizio nel segno dell’orgoglio e dell’entusiasmo e il nostro compito ora è mobilitare i territori affinché riconoscano al Pd il giusto valore di unica forza in campo in grado di guidare il Paese». E' quanto si legge in una nota a firma dei segretari provinciali del partito in Calabria.



«Le candidature, appena depositate in corte d’Appello, rappresentano un segnale politico assai forte: l’esperienza si combina con l’investimento su nuove leve in una giusta combinazione di competenze, freschezza e impegno e ciò è testimoniato in maniera plastica dalla scelta dei capilista delle tre liste proporzionali con il meritato riconoscimento ai due parlamentari uscenti: Enza Bruno Bossio, alla guida del collegio Camera Nord, Ernesto Magorno, alla guida del collegio senatoriale, e infine Antonio Viscomi, alla testa del collegio Camera Sud. La presenza, ancora, del ministro Marianna Madia è per noi motivo di soddisfazione e testimonia un’attenzione alla Calabria da parte della dirigenza nazionale. Per tali motivi il sostegno all’azione del segretario nazionale Matteo Renzi da parte della Calabria è totale.



A tutti i candidati va il nostro sostegno e il nostro sincero augurio di buon lavoro; ed ancora è doveroso un ringraziamento ai parlamentari uscenti che non hanno trovato posto nelle liste ma siamo certi non faranno mancare il loro contributo in questa delicatissima campagna elettorale. In ballo, ora più che mai, è il destino di un popolo, di una nazione e di un ideale».



Luigi Guglielmelli, segretario federazione Pd Cosenza

Gino Murgi, segretario federazione Pd Crotone,

Gianluca Cuda, segretario federazione Pd Catanzaro

Vincenzo Insardà, segretario federazione Pd Vibo Valentia

Giovanni Puccio, coordinatore Pd area metropolitana di Reggio Calabria