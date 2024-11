Chiusa la lista del collegio plurinominale del senato per il PD. L'ex ministro Lanzetta al n.2 della lista. Candidata al n. 4 l’ex sindaca di Decollatura, Annamaria Cardamone

Al Nazareno è stato apposto il sigillo alla lista del PD per il collegio plurinominale del senato in Calabria. Stefania Covello abbandona la Calabria verso un listino proporzionale della Campania. Al suo posto, su proposta del Ministro Del Rio e la condivisione del Ministro Marco Minniti, al n.2 del collegio senatoriale ci sarà l’ex Ministra Carmela Lanzetta. La novità è l’ingresso in lista al n.3 dell’on. Sebastiano Barbanti. L’ex sindaca di Decollatura, Annamaria Cardamone, è la new entry per completare la lista.

Il vero successo compete ad Antonio Scalzo che, grazie al sostegno della coppia Magorno/Oliverio, lascia il collegio senatoriale di Catanzaro per essere candidato nell’arco ionico Corigliano – Taverna. Il collegio nel quale sarà candidato Scalzo, è quello che le ultime previsioni indicano sempre in quota centrosinistra. Ai tempi del Mattarellum sarebbe stato definito: collegio sicuro di fascia A. A Catanzaro a sorpresa è stata candidata la docente universitaria Aquila Villella, ex consigliere comunale di Lamezia Terme, conosciuta in città e nel territorio, a questo punto, in accoppiata con Sebastiano Barbanti potrebbero disputare un delicato derby Catanzaro/Lamezia contro il candidato del centrodestra Piero Aiello.