Tra gli interventi previsti nel masterplan del Governo per il Sud anche finanziamenti per 450 milioni di euro

È finita poco prima delle 15 la riunione del Consiglio dei Ministri che ha trattato della Legge di Stabilità 2016, manovra da 27-30 miliardi. Alla Finanziaria il presidente del Consiglio ha attribuito lo slogan "L'Italia con il segno 'più'", nel corso di una in conferenza stampa partita con il cordoglio per le vittime degli eventi del maltempo.



Tra gli interventi previsti nel masterplan del Governo per il Sud finanziamenti per 450 milioni di euro, di cui i primi 150 già nel 2015 grazie a un protocollo che sarà firmato da Regione Campania, Anac e Governo. Previsto anche lo stanziamento definitivo per la Salerno-Reggio.

‘Le risposte per il Sud, non sono i convegni – ha detto il Premier -. Non sono i proclami dei Centri Studi. sono le cose concrete’.

‘Fino a qualche anno fa il mondo tirava, l’Italia arrancava. Adesso l’Italia é ripartita e il mondo non si sente benissimo. Non sappiamo cosa accadrà prossimi mesi ma il punto è che va sottolineato con forza è che l’Italia è tornata alla crescita.

Nella manovra, tra le altre cose, previsto anche il taglio dell'Ires al 24% dal 2017, ancora sgravi per chi assume, l'Irap sarà azzerata e l'Imu sparirà anche per le imprese agricole, interventi per il sociale, taglio alle province ridotto a 600 milioni.