È stata inaugurata a Castrovillari la sede territoriale de L’Italia del Meridione, alla presenza dei vertici del movimento, con in testa Orlandino Greco, il segretario regionale Emilio De Bartolo, la neo segretaria provinciale Annalisa Alfano, Domenico De Paola, segretario di IdM Crotone e diversi rappresentanti della provincia.

«In un momento in cui si chiudono le sedi e si restringe sempre di più la partecipazione alla vita politica – ha affermato il segretario regionale Emilio De Bartolo - IdM va, invece, in controtendenza e si apre ai territori». La nuova sede IdM della città del Pollino, ambisce a diventare – si legge in una lancio di agenzia agi - un punto di riferimento per tutte le parti politiche e sociali che vorranno costruire, tutti insieme, il futuro di Castrovillari e dell'intero territorio.

«È questa la base imprescindibile per una buona politica: ascolto, dialogo, confronto e azione – ha dichiarato la neo segretaria provinciale, Annalisa Alfano, che con il taglio del nastro della sede ha ufficializzato la sua nomina. Grazie ai tanti rappresentanti politici e i rappresentanti delle parti sociali attive del territorio. Dimostrazione del fatto che, quando si ha davvero a cuore il destino di una comunità – ha continuato Alfano - si va oltre ogni appartenenza, con un confronto aperto su quelli che sono i reali bisogni e si progetta insieme».