Sono 73 i posti a disposizione per gli italiani nel Parlamento di Strasburgo. La circoscrizione meridionale designerà 17 europarlamentari. SEGUI LA DIRETTA

VIBO VALENTIA - Proclamati i 17 europarlamentari che rappresenteranno il Sud a Strasburgo

Gli eletti. Ecco la ripartizione dei seggi. Il Partito Democratico porterebbe a Strasburgo sei eurodeputati eletti nella circoscrizione Sud. Si tratta di Pittella, Picierno, Gentile, Paolucci, Cozzolino e Caputi. Primo dei non eletti il calabrese Arlacchi. Fuori dai giochi Maiolo e Pirillo. Al Movimento 5 Stelle vanno 5 seggi. Sicura di uno scranno la calabrese Ferrara. Quattro i seggi per Forza Italia con Fitto, Patriciello, Martusciello e Matera già sicuri di un posto a Strasburgo. Un solo l'eletto nel Nuovo Centro Destra-Udc. Lorenzo Cesa c'è. Scopelliti no. L'ex governatore è ufficialmente fuori dall'Europarlamento, superato in seconda posizione dall'abruzzese Filippo Piccone. Un seggio per Tsipras con Barbara Spinelli europarlamentare.

Per un pugno di voti. Lotta all'ultimo voto tra le fila del Nuovo Centro Destra. Data per scontata l'elezione di Lorenzo Cesa, è testa a testa nella circoscrizione Sud tra Filippo Piccone, abruzzese di Celano, e l'ex governatore della Calabria Giuseppe Scopelliti. La differenza tra i due è di una manciata di voti.

I più votati. Ecco la lista dei candidati che hanno ottenuto più preferenze nella circoscrizione Sud. Boom di voti per Gianni Pittella del Partito Democratico che ha collezionato 226 preferenze precedendo la capolista Pina Picierno (216 mila). Tra i calabresi il più votato è Giuseppe Arlacchi (79 mila), seguono Maiolo (69mila, il più votato in Calabria con quasi 44mila preferenze) e Pirillo (61 mila).

Nel Movimento 5 Stelle ottima performance per la salernitana Isabella Adinolfi (64mila) che precede la calabrese Laura Ferrara (51mila preferenze) già sicura di un posto a Strasburgo.

Pioggia di voti per Raffaele Fitto, capolista di Forza Italia, capace di sfiorare nella circorscrizione Sud quasi 300mila preferenze. Curiosità: l'ex ministro Clemente Mastella si ferma poco sotto quota 60mila. Tra i calabresi il più votato è Santo Mercuri (16mila), seguito da Maria Tripodi (15mila) e dal vibonese Domenico Arena (12mila)

Nel Nuovo Centro Destra-Udc tutto secondo pronostico. Lorenzo Cesa è il più votato con 56mila preferenze. Testa a testa per la seconda posizione tra l'abruzzese Piccone e l'ex governatore della Calabria Scopelliti. All'appello mancano pochissime sezioni ed in gioco c'è un posto nell'Europarlamento. Già fuori Gino Trematerra (18mila), superato anche da reggino Denis Nesci (35mila)

L'Altra Europa con Tsipras è andato oltre le più rosee aspettative con Barbara Spinelli che è risultata la più votata (26mila). Indietro Tonino Perna (9mila) e Mimmo Gattuso (7mila)

Oltre 100mila preferenze per Giorgia Meloni che non riesce tuttavia a trascinare il suo partito Fratelli d'Italia oltre la fatidica soglia del 4%. Deludente i dato relativo all'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno (43mila preferenze). Tra i calabresi il più votato è Antonio Belmonte con 4.231 preferenze. Il vibonese Fausto De Angelis sfiora invece i 4mila voti.

Il voto in Calabria. Il PD vola al 35,7% nella nostra regione e diventa il primo partito. Inseguono tutte le altre formazioni. Indietro di oltre 14 punti percentuali il Movimento 5 Stelle (21,5%) e di 16 punti Forza Italia (19,6%). In doppia cifra Ncd-Udc trascinata dall'ex governatore Giuseppe Scopelliti che in Calabria risulta il più votato con oltre 31 mila preferenze. Sopra l'ipotetica soglia di sbarramento Tsipras (4,2%). Si ferma invece al 3,6% Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale. (GUARDA I DATI DEFINITIVI)

Il voto nel Sud. Nella circoscrizione meridionale il Partito Democratico guadagna oltre dieci punti percentuali rispetto alle Europee del 2009 attestandosi al 35,05. Nel mezzogiorno non sfonda, ma sostanzialmente mantiene il consenso il Movimento 5 Stelle con il 24,7 delle preferenze. Bene Forza Italia che va oltre il 22,2 trascinata dal capolista Raffaele Fitto. Sopra la media nazionale il Nuovo Centro Destra e Udc che, malgrado l'astensione siciliana, chiudono oltre il 6,5%. Superano il 4% Tsipras e Fratelli d'Italia. (GUARDA I DATI DEFINITIVI)

Il voto in Italia. Effetto Renzi sul Partito Democratico che sfonda il muro del 40%. Staccatissimi gli altri. In calo rispetto alle Politiche il Movimento 5 Stelle, al di sotto delle previsioni della vigilia. I grillini non vanno oltre il 21,1%. In calo anche Forza Italia, bloccata sul 16,8%. Bene la Lega Nord che avanza e torna al 6,1%. Poco sopra la soglia del 4% Ncd e Tsipras. Niente da fare per gli altri. Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale si ferma al 3,6% e resta fuori dall'Europarlamento. Male Scelta Civica. (GUARDA I DATI DEFINITIVI)

La curiosità. Record di schede bianche e nulle alle elezioni europee in provincia di Vibo Valentia. Ad urne chiuse ed a dati definitivi il totale delle schede bianche e di quelle nulle raggiunge a Vibo Valentia e provincia il 9,44% ovvero la percentuale piu' alta in Calabria. In particolare le schede bianche a Vibo e provincia sono state 3.076 ovvero il 4,37%, al secondo posto in percentuale dopo la provincia di Cosenza che ha fatto registrare il 4,60% delle schede bianche. Le schede nulle a Vibo e provincia sono state invece 3.572 ovvero il 5,07% in termini percentuali, seconda solo alla provincia di Reggio Calabria dove le schede nulle raggiungono il 5,22%. Le schede bianche, sommate a quelle nulle, collocano pero' la provincia di Vibo in testa ai voti non validi in Calabria, atteso anche il fatto che in tale provincia nessuna scheda e' stata contestata. La provincia di Vibo, unitamente a quella di Reggio Calabria, e' poi la sola in Calabria dove il secondo partito alle elezioni europee in termini percentuali e' Forza Italia anziche' il M5S. Forza Italia raggiunge infatti a Vibo e provincia il 28,87% dei consensi, mentre il M5S si attesta sul 15,65%.

In corsa. 73 i posti italiani a disposizione nel parlamento di Strasburgo. L’Italia è stata suddivisa in 5 circoscrizioni. La quarta è quella meridionale composta da Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata e Calabria. Un macro-area che alla fine dei giochi designerà 17 europarlamentari.

APPROFONDIMENTI