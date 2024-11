«Parliamoci chiaro: qui c'è da rifare tutto, e tutto stiamo rifacendo». È un post “strano” quello che il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto ha pubblicato questa mattina sulla sua pagina Facebook. Una sorta di “excusatio non petita”, che assume il sapore di una replica di cui, però, non si conosce il destinatario. Ma è singolare che l’esternazione del governatore arrivi il giorno dopo aver inanellato un oggettivo successo politico e amministrativo: l’inaugurazione delle nuove rotte Ryanair da Reggio Calabria, un evento estremamente importante per la Calabria e per lo Stretto in particolare.

Una giornata felice a cui segue, oggi, un post dal retrogusto amaro in cui Occhiuto sembra mettere le mani avanti proprio in vista dell’incontro con i giornalisti convocato per lunedì 29 aprile in Cittadella dove il governatore esporrà i suo bilancio di metà legislatura. «Sulla sanità – si legge ancora nel post - funziona poco o nulla. Le infrastrutture sono insufficienti, e tante ne vanno realizzate. Il turismo deve correre alla velocità della luce. Il lavoro deve generarsi e rigenerarsi per non far scappare i nostri ragazzi. Le imprese vanno incentivate. Gli investimenti vanno attratti con ogni mezzo. La natura è stata spesso bistrattata e violentata, intaccando la bellezza del territorio nel quale abbiamo la fortuna di vivere».

Poi la chiosa finale, nella quale il presidente della Regione rimarca la gravosità dell’impegno assunto: «Tutti temi complessi, ma che stiamo affrontando di petto, cercando di mettere ordine nel caos generato da anni di inerzia e di mala gestione. È facile? No. Assolutamente no. Ma io e la mia squadra ci stiamo impegnando su tutto. Su ogni dossier. Noi continuiamo a lavorare perché lo merita la Calabria. Perché lo meritano i calabresi». Insomma, chi vuole intendere intenda.