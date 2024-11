Il medico corre per la poltrona di sindaco sostenuto da una coalizione civica bipartisan. «Programmiamo il domani dei locresi»

Sarà Vincenzo Carabetta a sfidare il sindaco uscente Giovanni Calabrese alle prossime elezioni amministrative di Locri in programma il 10 giugno. Carabetta correrà a capo della coalizione civica “Scelgo Locri”, nata dalla sintesi di varie anime bipartisan che a pochi giorni dalla presentazione delle liste hanno trovato la quadra attorno alla figura del medico.

«Ringrazio per la grande disponibilità e la unanime fiducia i gruppi componenti la coalizione - ha espresso Carabetta - e tutti coloro che stanno sostenendo il nostro progetto con entusiasmo. Io sono solo la sintesi di una grande squadra, il nostro impegno sarà quello di affrontare ogni esigenza dei cittadini con equilibrio e responsabilità. Locri ha l'obbligo di allargare lo sguardo al contesto dentro il quale il suo futuro dovrà concretizzarsi, lontana da steccati geografici e mentali. Siamo qui per guardare ai bisogni di ogni giorno, ma contemporaneamente per programmare il domani dei locresi. Facciamolo insieme».