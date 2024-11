Il contributo dell’ex governatore della Regione sulla situazione politica nella nostra regione in vista delle elezioni: «Regna il caos»

Sulla situazione politica in Calabria riportiamo il contributo dell’ex presidente della Regione, Agazio Loiero.

«La stampa nazionale comincia a occuparsi di Calabria. Martedì Alessia Candito ha scritto su Repubblica un lungo articolo intitolato “Caos calabro”. Il tema è la contesa presidenza della Regione. Oliverio si candida contro la volontà del proprio partito, il PD. Occhiuto contro il maggior partito della coalizione, la Lega. Da ultimo la Nesci (M5S) contro il parere del suo capo politico. C’è un filo che, di là delle diverse collocazioni politiche dei tre personaggi, indissolubilmente li lega.

Un filo identitario che rimanda alla storia millenaria del territorio, con quel fondo di ribellismo che pulsa indomito nel suo cuore antico. Nella guerra tra Roma e Cartagine i calabresi, i Bruzii del tempo, con qualche sparuta eccezione, si schierarono in massa con Annibale, che alla fine di un lungo conflitto, fu sconfitto.

I Bruzi, in balia dei romani vincenti, che non erano né teneri, né di fragile memoria, subirono le angherie più feroci. I loro terreni vennero requisiti, i loro diritti aboliti. Per secoli furono obbligati a pulire le latrine e a occuparsi di supplizi. Quando si dice il carattere. Che spesso nella vita è una risorsa ma molto più spesso una sciagura».

Agazio Loiero