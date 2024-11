«In relazione all'articolo da voi pubblicato "La lega si sgonfia" mi preme fare alcune precisazioni». Lo afferma in una nota la deputata del Carroccio, Simona Loizzo. Nell’articolo in questione si dava conto dell’addio alla Lega di due big calabresi come il consigliere regionale Pietro Molinaro e il sindaco di Taurianova Roy Biasi.

«Il gruppo consiliare regionale – spiega ora la parlamentare – consta di cinque autorevoli rappresentanti (eravamo stati eletti in quattro). Le defezioni di un consigliere regionale e di un sindaco non esprimono la decadenza del partito. Esse sono fisiologiche e hanno riguardato tutti i gruppi, sia di maggioranza che di opposizione. Certo non siamo contenti se qualcuno va via ma ne rispettiamo la scelta. Da qui a dire che ci siamo sgonfiati mi sembra una descrizione assai fantasiosa».

«La Lega – aggiunge Loizzo – continua a crescere nei sondaggi e la linea politica non solo rimane nazionale ma è agganciata ai grandi progetti infrastrutturali previsti nel Sud e particolarmente in Calabria. Parallelamente registriamo ogni giorno le adesioni di consiglieri comunali e amministratori, simpatizzanti e militanti. Manteniamo sempre l'umiltà e siamo consapevoli di dover lavorare ancora meglio. Compito che il nuovo coordinatore regionale con il contributo di noi tutti saprà portare avanti. Alle ultime elezioni europee abbiamo registrato un aumento dei consensi. E questo dimostra che il nostro rapporto con il territorio è saldo e coeso».