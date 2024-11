La deputata calabrese: «Non abbiamo intenzione di cedere dì un millimetro nella lotta alle mafie, chi mette le due cose in relazione o sbaglia o è in malafede»

«Non abbiamo intenzione di cedere dì un millimetro nella lotta alle mafie ma la riforma Nordio sulle intercettazioni è un atto di civiltà giuridica indispensabile». Lo afferma la deputata calabrese e consigliera regionale della Lega Simona Loizzo.

«Chi mette le due cose in relazione o sbaglia o è in malafede - dice Loizzo - perché dimentica che siamo reduci da un trentennio drammatico in cui, tante volte, le garanzie costituzionali sono venute meno. Essere garantisti non significa essere arrendevoli nella lotta contro corruzione e crimine».