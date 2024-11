La parlamentare leghista mette in evidenza il fatto che il neo ministro è impegnato sul dossier che riguarda la strada statale «dopo l'assoluto immobilismo dei governi di centrosinistra nell'ultimo decennio»

«Matteo Salvini è già impegnato sui dossier che riguardano la 106 dopo l'assoluto immobilismo dei governi di centrosinistra nell'ultimo decennio». Lo afferma l'on Simona Loizzo deputato della Lega.

«La questione della 106 è all'attenzione del ministro - dice Loizzo - e riguarda il pacchetto infrastrutturale per il Sud. Probabilmente ad alcuni settori del centrosinistra non va giù l'intenzione di realizzare il Ponte, che diventerebbe l'opera moderna più importante d'Europa e che porterebbe oltre centomila posti di lavoro in Calabria e Sicilia».

«La nuova 106 sarà realizzata dal governo Meloni -conclude Loizzo - e legata al corridoio adriatico, con grandi opportunità per tutte le regioni meridionali coinvolte».