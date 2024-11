Il sottosegretario alla presidennza del Consiglio Luca Lotti in visita a Catanzaro per inaugurare la sede provinciale del Pd. Questa sera sarà alla festa regionale dell'Unità a cosenza

Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Luca Lotti, è stato a Catanzaro per inaugurare la nuova sede provinciale del Pd. "Cercheremo di capire come possiamo dare una mano al governo della Calabria come governo nazionale - ha dichiarato Lotti - lo abbiamo sempre fatto in passato, tutte le volte che il presidente del Consiglio e altri membri del governo sono venuti qui". Ad accompagnarlo il governatore Mario Oliverio e il segretario regionale del partito Ernesto magorno. Subito dopo il taglio del nasto inaugurale, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio si e' spostato negli uffici della Diocesi di Catanzaro, dove ha incontrato il presidente della Conferenza episcopale calabra, l'arcivescovo monsignore Vincenzo Bertolone.



"Io lavoro troppo? No, lavoriamo tutti, perche' siamo un gruppo di persone che hanno avuto la fortuna di avere l'onore e l'onere di dover guidare il Paese in un periodo cosi' difficile. Sacrifichiamo un pò del tempo alla nostra famiglia ma siamo dei fortunati e non ci possiamo assolutamente lamentare". Cosi' Luca Lotti ha commentato quanto detto ieri dal ministro per le Riforme Maria Elena Boschi secondo la quale il difetto di Lotti è che lavora troppo e arriva sfinito la sera.

Il Sottosegretario ha poi concluso: "Mi piace pensare che il Pd sia un luogo in cui discutere, magari anche litigare, ma non deve mancare la decisione che poi è quella che i cittadini e gli iscritti ci chiedono. In bocca al lupo al Pd provinciale, al governo regionale e al Pd nazionale"