Sottoscritto da Oliverio con il ministro e il Credito Sportivo. Tra le finalità, quella di favorire i giovani e l'aggregazione, con la creazione di nuove infrastrutture sul territorio

Lo sport come veicolo di inclusione sociale e come attività di formazione dei giovani. Il ministro Luca Lotti, ospite di Cantiere Calabria, in corso di svolgimento all’ateneo di Arcavata, annuncia l’inserimento nella Legge Finanziaria, di un apposito capitolo di bilancio per allocare risorse a sostegno dell’attività e della impiantistica sportiva.

Visita a Bisignano in uno dei cantieri finanziato dal bando sport e periferie

Nella mattinata Lotti era stato a Bisignano, a visitare uno dei cantieri finanziati attraverso il bando sport e periferie. «Perché partendo dalle periferie – ha sottolineato – vogliamo tirare fuori il meglio dai nostri ragazzi, togliendoli dalla strada e favorendo l’aggregazione. Proprio nei giorni scorsi con il sottosegretario Boschi abbiamo stanziato risorse destinate alle società sportive e agli enti di promozione per coprire le rette di iscrizione alle attività dei ragazzi appartenenti alle famiglie meno abbienti».

L'importanza di ospitare i grandi eventi

Il ministro ha poi ricordato l’importanza dei grandi eventi sportivi: «Penso ai mondiali di sci a Cortina, penso ai mondiali di pallavolo del prossimo anno. Si tratta di appuntamenti prestigiosi, per i quali l’Italia si distingue per capacità organizzative. Appuntamenti che arricchiscono il territorio di nuove infrastrutture e che hanno formidabili ricadute sotto il profilo dello sviluppo e della partecipazione collettiva».

Riconoscimento per Giovanni Tocci e la squadra del Cosenza Nuoto

Lotti ha poi consegnato un riconoscimento a Giovanni Tocci, ringraziandolo «per aver rappresentato i colori dello sport italiano a livello internazionale» formulando i migliori auguri all’intera squadra del Cosenza Nuoto, tra le più apprezzate in Italia. Infine è stato annunciato un importante finanziamento destinato all’Università della Calabria da destinare alla riqualificazione e all’ampliamento delle strutture sportive, grazie ad una intesa raggiunta anche con la Regione ed il Credito Sportivo. «Questi tre giorni di Cantiere Calabria – ha sottolineato Lotti - rappresentano la fotografia delle politiche condotte in questa regione, lanciate efficacemente anche attraverso il Patto sottoscritto a Reggio insieme a Matteo Renzi».

Salvatore Bruno