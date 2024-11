Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fatto tappa a Serra San Bruno nell'ambito della Festa dell'Unità

Luca Lotti ha chiuso la sua visita in Calabria con la Festa dell’Unità, organizzata dal Partito democratico e dai Giovani democratici di Serra San Bruno, nel corso della quale ha partecipato a un incontro moderato dal giornalista RAI Michele Cucuzza.

All’incontro hanno preso parte, tra gli altri, il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio; il segretario regionale del Pd, Ernesto Magorno, il consigliere regionale Michele Mirabello e il deputato democrat Bruno Censore.

L’inizio dell’incontro è stato scandito da un minuto di silenzio per le vittime del sisma che il 24 agosto ha colpito il Centro Italia. Diversi gli argomenti affrontati durante il dibattito, tutti di fondamentale importanza. Dal nodo Trasversale delle Serre al complemento dell'autostrada A3, Salerno-Reggio Calabria.

Largo spazio è stato riservato poi, dal sottosegretario Lotti, alle motivazioni del “Sì” al referendum di autunno e ai particolari della riforma Costituzionale. «Circa quattro anni fa - ha dichiarato il segretario del Cipe - ho iniziato questa esperienza al governo del Paese. È da tempo che si sente spesso parlare di riforma costituzionale ma nulla è stato mai fatto per cercare di cambiare davvero le cose in tal senso. Il nostro è l'unico Paese in cui il Parlamento è composto da due Camere uguali, dove una legge prima di essere approvata deve passare da entrambe. Vogliamo porre fine a questa situazione che ci consentirebbe non soltanto di ridurre gli apparati e, dunque, i costi della politica, ma anche di accrescere la funzionalità delle istituzioni. Con il “Sì”,- ha concluso - il Parlamento verrà rafforzato portando nel Senato la rappresentanza delle Regioni e dei Comuni, che hanno il compito di applicare le leggi».

L'iniziativa serrese era stata preceduta, nel pomeriggio, da una visita alla hall tecnologica dell'azienda Colacchio Food, a San Costantino Calabro, nel Vibonese, dove il sottosegretario ha tenuto a battesimo la costituzione di un nuovo comitato per il "Sì" al referendum sulla riforma costituazionale.

Ancor prima, dopo l'atterraggio a Lamezia Terme, Lotti si era recato nella segreteria regionale del Pd per incontrare i nuovi dirigenti del partito. Ecco cosa ha dichiarato in quest'ultima circostanza nell'intervista rilasciata al Tg di LaC News24: