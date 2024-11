Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri incontrerà i vertici del Pd. Il segretario regionale Magorno: «La sua presenza dimostra l’attenzione che il Governo riserva alla nostra regione»

La giornata di Luca Lotti in Calabria, oggi, si preannuncia ricca di spunti politici e istituzionali. Ernesto Magorno, insieme ai membri della nuova segreteria regionale del Pd, è sceso in campo da tempo affinché la presenza di uno dei massimi esponenti di Governo rappresenti ancora una volta l'opportunità per aggiornare l'agenda di Governo che guarda alla Calabria con sempre maggiore attenzione.

Dopo le scelte operate in sede di Cipe (Luca Lotti è il segretario del Comitato interministeriale), che hanno garantito lo sblocco di fondi per centinaia di milioni di euro destinati a cambiare il volto della regione (a partire dall'ammodernamento della statale jonica "106"), Lotti arriverà in Calabria per incontrare tutti i componenti della nuova segreteria regionale nominata da Ernesto Magorno, con i quali verrà fatto il punto sulle iniziative da intraprendere sul territorio per tradurre in azioni concrete le proposte politiche di cui il Partito democratico è portatore.

L'appuntamento con i nuovi quadri dirigenti del Partito democratico è fissato per le 15.30. Occasione propizia, come espresso in nota dal segretario regionale Pd Ernesto Magorno, «per mettere a fuoco le strategie che il Governo intende portare avanti per consentire alla Calabria di uscire definitivamente dalle secche in cui era stata ricacciata dopo anni di lassismo e malgoverno. Infrastrutture, innovazione tecnologica, lotta alla criminalità, occupazione, cultura: sono questi i temi sui quali il Pd regionale, sopportato dai big nazionali, intende porre l'accento per dare sostanza e concretezza all'azione di rilancio che la Regione sta tentando di portare avanti sotto la presidenza di Mario Oliverio».

Nell'occasione della presenza di Lotti, a Vibo Valentia sarà anche inaugurato il “Comitato per il sì” al Referendum costituzionale in programma ad autunno. All'iniziativa prenderà parte anche il deputato Bruno Censore e a capo dello stesso Comitato ci sarà Rocco Colacchio, titolare di una azienda che rappresenta una delle eccellenze nel campo della produzione alimentare di qualità.

«La presenza di Luca Lotti in Calabria – evidenza Magorno – dimostra ancora una volta l'attenzione che il Governo intende riservare alla nostra regione. È forte, a livello centrale, la consapevolezza che investire nel Sud e sulle enormi risorse di cui il Sud è capace, è fondamentale per innescare i processi di rilancio dell'intero Paese. Le recenti scelte adottate in sede di Cipe non fanno altro che confermare quanto vado sostenendo: attraverso il finanziamento del Patto per la Calabria e del Terzo Megalotto della "106", il Governo dimostra come gli impegni assunti in occasione del proprio insediamento verranno ampiamente mantenuti. Se è vero che lo Stato sosterrà la nostra proposta politica, è però altrettanto vero che spetterà poi a noi stessi renderci protagonisti del nostro futuro iniziando a camminare sulle nostre gambe mettendo a frutto gli strumenti che Matteo Renzi e suoi ministri intendono fornirci».

La delegazione politica capeggiata da Lotti e Magorno, dopo l'incontro con la segreteria, si recherà a Serra San Bruno per prendere parte, su invito del deputato Pd Bruno Censore, alla Festa dell'Unità: il giornalista Michele Cucuzza intervisterà il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri sui temi dell'attualità (a partire dal Referendum costituzionale per l'approvazione del quale la segreteria regionale intende battersi) e sulle proposte programmatiche che vedono impegnato il Governo sul versante del rilancio economico e sociale del Paese.

A Serra saranno presenti anche il deputato Bruno Censore e il presidente della Regione Mario Oliverio.