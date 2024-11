Sala strapiena alla ex Gil di Campobasso per la presenza di Mimmo Lucano al convegno “Rigenerazione delle aree interne: modelli a confronto”, organizzato da "Bene Comune", con il sindaco sospeso di Riace, il vescovo di Campobasso, Giancarlo Bregantini, con la partecipazione di numerose associazioni e sindacati. Appena arrivato dopo ore di viaggio solitario, Lucano ha risposto a chi gli chiedeva se lui fosse l'anti Salvini: «Ma io non ho un'organizzazione, lui ha mezzi e sistemi e capacità orali. Io sono arrivato qui da solo in treno e autobus».



Lucano ha spiegato che «il 26 febbraio ci sarà l'udienza in Cassazione e sono fiducioso. Il mio orgoglio mi dice che ho fatto bene a non dimettermi e spero di tornare a fare il sindaco per un po'. È stato un inverno difficile, non ho una casa, son cose che pesano nell'animo. Sarebbe stato tutto più facile - ha proseguito - se mi fossi dimesso. E non ho fatto tutto questo perché alla ricerca di solidarietà. Trovo naturale che il tema dei migranti possa essere diventato argomento di divisione politica: se uno scompone i valori della politica non può non capire che la politica è impegno proprio per le persone e che su certi temi si può essere o a favore o contro».