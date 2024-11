Il ministro dell’Interno in visita in Calabria interviene sul tema: «Non sono d'accordo con il suo pensiero ma da ministro e da uomo garantisco massimo impegno»

«Non sono d'accordo con le sue idee ma da ministro e da uomo garantisco massimo impegno affinché il sindaco Lucano possa esprimere le sue idee. Lui come chiunque altro in questo Paese. La censura e la violenza non vanno mai bene. Vale per il Salone del libro, per Lucano e per quelli che pacificamente e democraticamente vogliono esprimere le loro opinioni. Sarebbe bello che tutti, anche a sinistra, ragionassero così». Lo dice Matteo Salvini, sull'intenzione di Forza nuova di impedire una conferenza di Lucano all'università La Sapienza di Roma.