«Io ricandidato a sindaco di Riace? L'idea mi affascina ma in ogni caso posso farlo solo se c'è una partecipazione, serve che la mia candidatura corrisponda a quello che si vuole». Lo ha detto Mimmo Lucano, ex sindaco del piccolo comune calabrese diventato 'modello di accoglienza e integrazione' a Rai Radio1, ospite della trasmissione "Un Giorno da Pecora" intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

L'ex sindaco risponde anche ad una domanda su una sua candidatura alle elezioni europee. «Non ho avuto nessun contatto,

non so nulla, sono cose che vengono riportate. Se mi piacerebbe? Non appartengo a nessuno schieramento politico ma non per questo sono neutrale».



Alla domanda circa la sua risposta se il Pd gli proponesse la candidatura, l'ex sindaco di Riace ha detto: «mi mette in imbarazzo questa cosa, è una cosa molto distante e molto sopra le mie possibilità, non ritengo di avere delle capacità o dei mezzi particolari». Le piace il partito di Elly Schlein? «Tranne l'atteggiamento che hanno nel sostenere le guerre: quello non mi piace proprio».