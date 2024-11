In seguito all’articolo “Ecco chi (e cosa) sono le Sardine calabresi, tra Jasmine Cristallo e il Pd”, l’ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano - citato nel pezzo - interviene per rimarcare la sua stima nei confronti di Jasmine Cristallo, leader calabrese delle Sardine. Ecco la sua replica:

«Leggo con estrema amarezza quanto uscito sulla testata giornalistica lacnews24 a firma Alessia Bausone sul rapporto tra il sottoscritto e Jasmine Cristallo (tra i referenti nazionali del movimento delle Sardine).

L’autrice del pezzo riporta testualmente, riferendosi al rapporto tra me e Jasmine, “che i maligni dicono che la sopporti più che supporti”. In merito a ciò tengo a precisare che il mio rapporto è di assoluta stima e condivisione di molti temi tra cui quello dell'immigrazione, che ha visto Jasmine più volte protagonista anche nel Comune di Riace.

Purtroppo da tempo assisto a tentativi di delegittimazione che si fondono sul nulla o sul “sentito dire” da cui non è immune nemmeno la parte politica della sinistra che ancora ha un sogno da raggiungere e alla quale sento con orgoglio di appartenere.

Rispedisco quindi al mittente le illazioni della sig.ra Bausone e dei "maligni" a cui fa genericamente riferimento certo del fatto che ancora molte cose insieme alla cara Jasmine potranno farsi nel Comune di Riace e in Calabria».