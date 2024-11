Il link per iscriversi resterà online fino al 3 novembre, ultimo giorno utile per chiedere di frequentare la Scuola di politiche ideata da Enrico Letta, attiva dal 2015 a Roma, Milano, Torino e adesso anche all’Università della Calabria, unica sede del Mezzogiorno, grazie ad una partnership che annovera anche Svimez e Fondazione con il Sud. Il corso è aperto ad un numero massimo di iscritti di 40 giovani di età compresa tra i 18 ed i 30 anni. Cittadinanza e democrazia, Sviluppi locali e sviluppi globali, Saperi e tecnologie, Innovazione sociale, le aree tematiche delle lezioni, completamente gratuite, articolate in 40 ore e distribuite in quattro fine settimana. Proprio Enrico Letta parteciperà alla giornata inaugurale dell’11 novembre. Coordinatore scientifico del corso, completamente gratuito, articolato in 40 ore distribuite in quattro fine settimana, è il professor Francesco Raniolo. Lo abbiamo intervistato