E' scomparso questa mattina a Reggio Calabria, Girolamo Tripodi, ex parlamentare, bracciante agricolo e dirigente sindacale e politico. Iscritto al Partito Comunista Italiano dal 1950, Tripodi divento' sindacalista della Federbraccianti-CGIL. Dopo una lunga militanza sindacale, assunse ruoli di dirigenza politica nel PCI come parlamentare e Sindaco di Polistena (Rc) per oltre trent'anni. Si oppose alla "svolta" della Bolognina che trasformo' il Pci in Pds e fu nel gruppo dei dieci senatori che, con Armando Cossutta e Lucio Libertini, costituirono Rifondazione Comunista prima e i Comunisti Italiani poi. Fu membro della commissione bicamerale antimafia. Tripodi, detto Mommo, e' padre di Michelangelo, ex assessore regionale.