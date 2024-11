Lutto nel mondo politico calabrese per la scomparsa di Giovanni Puccio, storico dirigente Pd. L’ex responsabile organizzativo regionale del Partito democratico, molto attivo sin dai tempi dei Ds, è morto dopo una lunga malattia. Era molto conosciuto in tutta la regione per la sua lunga militanza nell’ex Pci prima e appunto nel Pd dopo, con incarichi a livello provinciale, regionale e nazionale. Puccio era stato in tempi più recenti anche coordinatore del Pd per l’area metropolitana di Reggio Calabria, oltre che sindaco di Botricello. Numerosi gli attestati di cordoglio e di vicinanza alla famiglia di Puccio.

Il cordoglio del Pd calabrese

«Il Partito Democratico della Calabria - scrivono in dem in una nota - annuncia con dolore e commozione la dipartita del compagno Giovanni Puccio, storico dirigente leale e solidale, per tutti amico sincero, uomo onesto e generoso. Giovanni lascia in tutti noi il ricordo del suo impegno costante e integerrimo, sempre disponibile, sempre pronto a sostenere il partito ed i nostri valori. La nostra affettuosa vicinanza alla famiglia, a coloro i quali fino alla fine gli hanno voluto bene ed hanno lottato insieme a lui, a chi come noi lo porterà sempre nei suoi ricordi».

A ricordarlo anche il Circolo Pd di Villa San Giovanni. «I Democratici dello Stretto – si legge nel post pubblicato sulla pagina Facebook del Circolo – onorano l’impegno, la passione, l’umanità di un uomo politico attento agli interessi del territorio, fedele agli ideali di libertà e giustizia del centrosinistra, da sempre vicino al Circolo villese».