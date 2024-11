Obiettivo degli incontri è argomentare le ragioni del No alla riforma costituzionale in corso

Parte oggi il tour calabrese “Costituzione coast to coast”, del deputato M5s Alessandro Di Battista, che sarà accompagnato da tutti i parlamentari calabresi del Movimento 5 stelle e dai consiglieri comunali pentastellati eletti nei vari municipi della regione. L'obiettivo del tour è argomentare il «No» alla riforma costituzionale in corso, che a breve verrà sottoposta a referendum consultivo. Per tutte le date l'orario di inizio sarà alle 21.

Prima tappa questa sera a Corigliano Calabro (Cosenza), presso la piazzetta Portofino in Schiavonea, con la partecipazione, oltre a Di Battista, della parlamentare europea Laura Ferrara e del consigliere comunale di Corigliano Calabro, Francesco Sapia. Il 28 agosto la “comitiva” 5 stelle approderà a Le Castella di Isola Capo Rizzuto (Kr), in piazza Uccialì, con Di Battista, la Ferrara e le deputate Dalila Nesci e Federica Dieni.

Il 29 agosto i 5 stelle saranno a Soverato (Catanzaro), Presso il locale “Bounty” in lungomare Europa, con Di Battista, Nesci, Dieni, il deputato Paolo Parentela e il senatore Nicola Morra.

Il 30 agosto serata speciale a Tropea (Vibo Valentia), in cui si parlerà anche del recente scioglimento del municipio per infiltrazioni mafiose; appuntamento in piazza Vittorio Veneto con Di Battista, Nesci, Dieni, Parentela e Sapia. Conclusione del tour prevista il 31 agosto a Belvedere Marittimo (Cosenza), presso il teatro del lungomare, con Di Battista, Nesci, Dieni, Morra e i consiglieri comunali Francesca Menichino (di Amantea) e Renato Bruno (di Scalea).