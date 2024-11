Oggi gli iscritti dovranno ratificare le scelte di Conte. Il cosentino Pasquale Tridico, in pole per la candidatura alle Europee, coordinerà il dipartimento Formazione

Due donne calabresi nelle stanze dei bottoni del MoVimento 5 Stelle, più una terza, la deputata Anna Laura Orrico membro di uno dei comitati politici previsti dallo Statuto dei grillini. Oggi gli attivisti del M5s saranno chiamati nuovamente a rispolverare la piattaforma per eleggere un vicepresidente, il tesoriere, ma anche i componenti dei comitati nazionali, previsti dallo Statuto. Si tratta di dipartimenti tematici che detteranno la linea al movimento sulle singole questioni.

Il voto avverrà nella giornata di oggi, ma si tratta sostanzialmente di ratificare alcune decisioni già prese dal leader Giuseppe Conte. Nell’organigramma disegnato dall’ex presidente del Consiglio troviamo la deputata calabrese Vittoria Baldino che coordinerà le attività del partito sulle Politiche Giovanili. La Baldino, originaria di Rossano ed eletta da capolista nel collegio plurinominale in Calabria, è già vicecapogruppo alla Camera per i grillini. Alla sua seconda esperienza a Montecitorio si è già occupata del tema nel partito ed è molto presente in tv a perorare con piglio deciso la causa del M5s.

L’altra nomina per la Calabria riguarda l’eurodeputata Laura Ferrara, giunta al suo secondo mandato a Bruxelles e quindi fuori dai giochi per queste Europee. Alla Ferrara, però, Conte ha dato un incarico molto importante ovvero il coordinamento del comitato per i rapporti europei ed internazionali. Il leader del popolo, quindi, farà affidamento sulle competenze acquisite in questi anni dall’eurodeputata per avviare le trattative a Bruxelles volte a far entrare in un gruppo parlamentare il M5s che dal 2024 è senza casa.

«Questa proposta mi riempie di orgoglio, ma sono consapevole che porta con sé anche tante responsabilità: se gli iscritti vorranno - ha dichiarato la Ferrara - continuerò ad impegnarmi in tutte le sedi europee e non solo per portare la pace laddove oggi c’è guerra, per affermare le politiche progressiste contro i sovranismi e i nazionalismi e per difendere il nostro ambiente da chi egoisticamente pensa che la sua generazione sarà l’ultima». Dichiarazioni molto significative su quello che sarà il posizionamento in Europa dei grillini.

Oltre a loro due la votazione on line di oggi dovrebbe ratificare anche la nomina della deputata Anna Laura Orrico, già sottosegretario ai Beni Culturali, nel comitato che si occuperà di Istruzione, università e ricerca scientifica.

Un riconoscimento, quindi, non solo al lavoro dei tre rappresentanti istituzionali, ma anche alla Calabria dove il M5s alle ultime Politiche è risultato primo partito con il 30% dei consensi. Infatti oltre a loro tre nel nuovo organigramma c’è anche un altro calabrese ovvero l’ex presidente dell’Inps Pasquale Tridico che coordinerà il gruppo di lavoro per la Formazione e l’aggiornamento. Proprio Tridico, nato a Scala Coeli in provincia di Cosenza, è uno dei candidati più papabili alle prossime Europee. Un test elettorale che si presenta particolarmente impegnativo per il partito di Conte.